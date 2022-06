I primi retroscena sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di questo autunno rivelano che potrebbe esserci l'uscita di scena del personaggio di Gloria. La mamma di Stefania, dopo aver scelto di prendersi le sue responsabilità e di pagare il suo conto con la giustizia italiana, potrebbe essere costretta a dover scontare la sua pena in prigione.

Tra i ritorni di questa settima stagione, invece, spicca quello della giovane venere Paola, la quale rimetterà piede nuovamente in città dopo un periodo di assenza.

L'attrice di Gloria assente sul set: retroscena Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, i primi retroscena sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in programma questo autunno su Rai 1 rivelano che Gloria potrebbe ritrovarsi costretta a finire dietro le sbarre. L'ex moglie di Ezio Colombo, nel corso degli episodi finali della sesta stagione, ha scelto di costituirsi e quindi di pagare il suo conto con la giustizia, ammettendo di aver aiutato una donna ad abortire diversi anni prima.

In questi giorni sono cominciate le riprese della settima stagione della soap e, a destare preoccupazione tra i fan, è l'assenza sul set dell'attrice che veste i panni di Gloria.

Gloria potrebbe finire in carcere nelle nuove puntate

Lara Komar, a differenza dei suoi colleghi che hanno ripreso a girare le nuove puntate della settima stagione, non è ancora stata vista sul set e, come se non bastasse, ha fornito un indizio decisamente poco rassicurante. Sempre sui social, infatti, l'attrice di Gloria ha svelato di essere in partenza per una nuova tournée: un chiaro segnale del fatto che non sarà fissa su Roma, dove si svolgono le riprese della soap opera Rai.

Il sospetto, quindi, è quello che Lara possa ritrovarsi davvero a dover scontare la sua pena in carcere e quindi per tale motivo, potrebbe dover stare lontana dalla sua famiglia e dal suo lavoro per svariato tempo.

Il ritorno di Paola nelle nuove puntate de Il Paradiso 7 dell'autunno

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Gloria nel corso de Il Paradiso delle signore 7, i retroscena sulle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di una delle veneri più amate di sempre.

Trattasi della giovane Paola che, nella passata stagione della soap, fu costretta ad abbandonare il suo incarico al Paradiso, per dedicarsi alla gravidanza che le stava dando un po' di problemi.

A quanto pare, però, Paola è riuscita a risolvere i suoi problemi ed è pronta a riprendere in mano le redini del suo lavoro come venere. La conferma ufficiale è arrivata sui social, dove l'attrice Eleonora Cheli ha postato un nuovo scatto dal set della soap opera, che tornerà in autunno su Rai 1.