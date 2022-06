A distanza di un mese dalla fine delle registrazioni di U&D, Ida Platano avrebbe finalmente voltato pagina. Stando a quello che sta pubblicando su Instagram negli ultimi giorni, la dama del Trono Over sembra di nuovo sorridente, felice e propensa a riaprire il suo cuore a qualcuno che non sia l'ex Riccardo Guarnieri. I fan del dating-show, infatti, sono stati aggiornati dalla parrucchiera su un appuntamento al quale si stava recando, probabilmente romantico perché non ha voluto dare ulteriori spiegazioni.

Aggiornamenti sul volto di U&D

U&D è in vacanza dallo scorso 19 maggio (giorno in cui è stata registrata l'ultima puntata dell'edizione 2021/2022), perciò è da oltre un mese che i protagonisti del cast sono lontani dai riflettori.

Grazie ai social network, però, i fan possono rimanere aggiornati su quello che accade nelle vite dei personaggi più discussi del dating-show, ovviamente su quello che loro vogliono far sapere.

Una dama che ci tiene particolarmente al rapporto virtuale con i propri follower, è Ida Platano. La bresciana pubblica ogni giorno tantissime Instagram stories per documentare la sua vita, il tutto con foto e video che spesso e volentieri sono dedicati proprio ai suoi sostenitori.

Nelle scorse ore, però, la "regina" del Trono Over ha spiazzato i curiosi condividendo un breve filmato mentre si stava dirigendo a un incontro speciale, un faccia a faccia che ha alimentato le chiacchiere sul suo privato.

La vita durante lo stop di U&D

"Passeggiatina? No, ho un appuntamento", ha detto Ida con lo sguardo un po' malizioso in un video che è apparso sul suo profilo Instagram qualche giorno fa.

La dama di U&D, dunque, ci ha tenuto a informare i suoi follower che stava per recarsi in un posto per incontrare qualcuno di non precisato, una persona che la starebbe aiutando a dimenticare l'ennesima delusione d'amore nella quale è incappata circa un mese fa.

Questo almeno è il pensiero che stanno sposando la maggior parte dei telespettatori dopo aver visto Platano cambiare drasticamente atteggiamento nell'ultimo periodo: dal condividere quotidianamente frasi malinconiche, la protagonista del dating-show è passata a dispensare sorrisi ed energia positiva a chi la segue sul web.

L'ipotesi che la bresciana possa aver iniziato una nuova frequentazione, dunque, è molto quotata anche se lei preferisce non esporsi troppo e lasciar fantasticare i fan.

Il ritorno negli studi di U&D

Se Ida ha davvero ritrovato il sorriso accanto a un uomo per ora misterioso, è presto per dirlo. La dama non intende esporre troppo la sua vita privata, anche perché al momento U&D è in pausa e lei ha la possibilità di frequentare chi vuole senza dover dare alcun tipo di spiegazione.

Anche Riccardo di recente è finito al centro del Gossip per un motivo simile alla ex: i curiosi hanno beccato il cavaliere del Trono Over in compagnia di una ragazza più giovane di lui sia a Bari che a Napoli. Si vocifera, dunque, che la nuova fiamma di Guarnieri si chiami Serena e che sia una sua concittadina.

Il diretto interessato non si è ancora pronunciato sui rumor che lo vorrebbero felice accanto a una persona che non fa parte del cast del programma di Maria De Filippi, soprattutto non si è affrettato a smentire le tante chiacchiere che stanno circolando sulla sua sfera sentimentale.

A meno che non trovino l'anima gemella durante l'estate, sia Ida che Riccardo dovrebbero partecipare alla prossima stagione di Uomini e donne. Dopo essere stati protagonisti indiscussi degli ultimi mesi, i due ex sarebbero stati riconfermati nel parterre dell'edizione 2022/2023.