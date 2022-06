Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da domenica 5 a sabato 11 giugno, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Florian durante una gita nel bosco con Maja verrà colpito da febbre molto alta. A causa di ciò la ragazza lo aiuterà per quel che può, portando l'uomo al rifugio e chiamando i soccorsi. Vogt però nel mentre si addormenterà e in questa occasione farà un sogno romantico in cui sarà presente von Thalheim.

Subito dopo, Florian si sveglierà e dichiarerà tutti i suoi sentimenti a Maja, ma quest'ultima deciderà di prendere le distanza dal suo ex. Successivamente, la ragazza racconterà quanto successo con Florian al suo fidanzato Hannes. Quest'ultimo si arrabbierà moltissimo e deciderà di affrontare il guardiacaccia, in quanto gli vorrà dire di stare lontano dalla sua donna.

Florian verrà colpito da febbre alta durante una gita nel bosco

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Alfons temerà che il tetto che ha riparato non resista alla tempesta in arrivo e penserà che quest'ultima possa provocare ulteriori danni in casa. Proprio in questa circostanza però, i Sonnbichler riceveranno un’offerta di aiuto del tutto inaspettata.

Intanto, Christoph accetterà di dare a Rosalie la somma di denaro che la donna ha richiesto, a patto però che quest'ultima convinca Gómez a vendergli immediatamente i suoi hotel. La Engel allora organizzerà un incontro con Gómez e si presenterà con un abito molto provocante. Alla fine l'uomo accetterà la proposta della donna.

Poco dopo, Florian recupererà l'uso della mano, ma durante un gita nel bosco con Maja verrà colpito da febbre alta. La donna allora soccorrerà il suo ex portandolo nel rifugio e poi chiamerà i soccorsi. Nel mentre i due aspetteranno l'arrivo dei soccorsi, Florian si addormenterà.

Floriana e Hannes verranno alle mani

Successivamente, Florian farà un sogno romantico su Maja e, al suo risveglio, dichiarerà a quest’ultima il suo amore.

La ragazza resterà di stucco e cercherà di evitare il suo ex, ma il giorno dopo, Vogt la cercherà e le dirà che sarà convinto che anche lei provi dei sentimenti per lui.

Poco dopo, von Thalheim confesserà a Hannes quanto accaduto con Florian. L'uomo allora sarà molto furioso e andrà alla ricerca del suoi rivale per intimargli di stare lontano dalla sua fidanzata. Maja però proverà a fermare il suo ragazzo, ma non riuscirà ad evitare che i due litighino.

Intanto, von Thalheim proverà a dividere i due ma non ci riuscirà e anzi ferirà Florian. Subito dopo la ragazza sarà mortificata per aver ferito quest'ultimo, ma deciderà comunque di stare lontana da lui.

Infine, Rosalie avrà fatto fallire il suo affare con Gomez, ma nonostante ciò Christoph deciderà di concederle il denaro pattuito, ma porrà una condizione, cioè che la donna dovrà firmare una cambiale come prova del debito contratto. In questo modo ,Rosalie si metterà nelle mani dell’albergatore.