Gigi D'Alessio ha festeggiato venerdì 17 giugno i suoi primi 30 anni di carriera in compagnia di tanti artisti italiani. Il concerto è stato trasmesso su Rai 1 e tra i momenti più acclamati c'è stata l'esibizione del cantautore con il figlio LDA. Luca non è giunto alla finale di Amici, ma la sua partecipazione ha lasciato il segno: il giovane gode già di un gran seguito e ne è stata dimostrazione aggiuntiva il fatto che tutto il pubblico di Piazza del Plebiscito a Napoli ha cantato con lui Quello che fa male, con grande soddisfazione paterna. Terminata l'esibizione, LDA ha ripreso in mano il cellulare per fare una dolce dedica al papà.

Luca confessa ai fan: 'Stavo pieno di ansia'

È stato assente dai social tutto il giorno Luca, contrariamente a quello che fa solitamente, e il motivo di questa assenza lo ha spiegato lui stesso in tarda serata quando, dopo essersi esibito con il papà Gigi in un grande evento che lo vedeva protagonista, ha ripreso in mano il suo cellulare. Rivolgendosi ai follower, LDA ha chiarito scherzosamente di "essere ancora vivo", ma poi ha spiegato il suo silenzio nelle ore precedenti.

"Perché non ho messo le storie oggi? Tutti me lo avete chiesto. Non le ho messe perché stavo pieno di ansia", ha detto LDA scoppiando poi in una risata liberatoria. La sua esibizione, la prima col papà dopo la fine del suo percorso ad Amici, è stata un successo, tant'è che Luca ha ringraziato il pubblico che ha cantato con lui, ma la più grande soddisfazione è stata senza dubbio quella di vedere il padre orgoglioso di lui.

"Ti auguro tutto quello che si può augurare a un figlio. Sono orgoglioso di te", ha detto Gigi d'Alessio, aggiungendo di essere felice di poter dire di essere il papà di LDA.

La commozione di padre e figlio

Insomma, la partecipazione ad Amici ha permesso a Luca di levarsi di dosso l'etichetta del "figlio di". Il cantante si è reso protagonista grazie alla sua musica, ma adesso che il talent è finito il pubblico in piazza, così come i telespettatori da casa, hanno apprezzato l'unione tra Gigi e il suo terzogenito.

"Papino mio grazie di esistere", ha concluso LDA, postando una foto che lo vede abbracciato a suo padre sul palco. Ma non è tutto, Luca tornerà a esibirsi anche durante il concerto del padre di questa sera, 18 giugno, anche se il giovane artista non ha voluto rivelare molto di ciò che accadrà sul palco. In ogni caso, sembra evidente che l'esperienza nella scuola di Maria De Filippi lo abbia fatto crescere, ma la famiglia resta ugualmente un punto di riferimento importante. Adesso che LDA è lanciato nel panorama musicale grazie alle sue forze può godersi senza paure le esibizioni con papà Gigi.