Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana fino a venerdì 24 giugno 2022, sono ricche di colpi di scena.

Le prossime puntate, infatti, saranno caratterizzate da lunghe riflessioni, decisioni difficili e da grandi ritorni. A rimettere piede a Napoli saranno sia Silvia che Espedito. Il padre di Speranza finirà con il mettere nei guai sua figlia, mentre la proprietaria del caffè Vulcano ascolterà i tormenti sentimentali di Rossella. Proprio la dottoressa Graziani sarà a un bivio riguardo al fatto di perdonare o meno Riccardo.

Per quanto riguarda il dottor Crovi, dopo tanti tentennamenti, prenderà una posizione in merito all’eredità di famiglia. Anche Michele avrà le sue decisioni da prendere e che finiranno per sorprendere Silvia. Guido, invece, rientrerà a casa e si ritroverà di fronte a uno spettacolo assurdo tra sua moglie Mariella e Samuel. Mentre Diego cercherà di far riavvicinare suo padre a Ornella, Raffaele non riuscirà a portare a conclusione l’ordine dei camorristi. Clara, invece, riceverà una lettera dal padre che susciterà in lei dei sentimenti intensi.

Un posto al sole: Nicotera di fronte ad un dilemma

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Riccardo dovrà decidere sul da farsi in merito alla casa di famiglia anche perché, per il dottore, l’intera situazione è diventata ormai insostenibile.

Alla fine Crovi prenderà una difficile decisione, che avrà delle dure ricadute sia su Virginia che su Rossella. Raffaele, nel frattempo, si lascerà scappare l’occasione per svolgere l’incarico ricevuto dai malavitosi e andrà nuovamente a farsi confortare da Elvira, ma rischierà di essere visto.Tra l’incidente di suo figlio e le minacce della camorra, Raffaele avrà una vita travagliata, anche perché si troverà costretto a mentire a Diego.

Allo stesso tempo anche il magistrato Nicotera avrà le sue difficoltà da affrontare, ritrovandosi dinanzi a un dilemma abbastanza spinoso.

Un posto al sole trame puntate fino al 24 giugno: Michele e la decisione che spiazza Silvia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, mentre Rossella si mostrerà restia a fidarsi di nuovo di Riccardo, Espedito tornerà a Napoli mettendo, ancora una volta, in difficoltà la figlia Speranza.

Diego inizierà a sospettare che suo padre si stia invaghendo di Elvira, perciò si darà da fare per fare in modo che Raffaele e Ornella ritrovino l'affiatamento di una volta. Silvia tornerà da Bari e verrà colta dai tormenti interiori della figlia, la quale non saprà se concedere una seconda occasione a Riccardo. Come se non bastasse, Michele spiazzerà la sua ex moglie prendendo una certa decisione (non rivelata dalle anticipazioni)

Upas: Guido pizzica Mariella e Samuel svestiti in casa

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Guido Del Bue, rientrando a casa, si ritroverà di fronte Mariella e Samuel svestiti. Riccardo, invece, non si arrenderà con Rossella e cercherà di riavvicinarsi a lei.

La giovane Graziani si ritroverà così ad affrontare Virginia per l'ennesima volta. Clara, nel frattempo, avrà un momento di crisi a causa di una lettera di suo padre. Marina e Roberto, invece, si ritroveranno a dover lavorare insieme, ma la loro vicinanza infastidirà moltissimo Lara. Quest’ultima farà di tutto per marcare il territorio, ma la sua intromissione metterà a dura prova i nervi di Giordano. Rossella e Riccardo, nonostante gli ultimi accadimenti, metteranno da parte i loro dissapori e torneranno a essere una coppia, tuttavia questa ritrovata unione farà soffrire qualcuno.