Il 28 giugno si è svolta la conferenza stampa dei palinsesti Rai per la stagione 2022/2023. Per quanto riguarda il Daytime: Antonella Clerici è stata confermata con "È sempre mezzogiorno", così come Serena Bortone con "Oggi è un altro giorno" e Alberto Matano con "La vita in diretta". Fra le trasmissioni confermate in access time ci sarà "Reazione a Catena", in onda fino al prossimo 30 ottobre, prima del ritorno de "L'eredità".

Il daytime di Rai1

Per la prossima stagione televisiva, la rete ammiraglia ha deciso di ripartire dai suoi punti fermi.

La maggior parte dei programmi in daytime di Rai1 riprenderanno da lunedì 12 settembre: Uno Mattina e Storie Italiane sono state confermate.

Antonella Clerici torna al timone di E' sempre mezzogiorno. Anche Serena Bortone con la squadra di Oggi è un altro giorno tornerà ad intrattenere i telespettatori del pomeriggio di Rai1. Dalle 17:05 del 12 settembre, torna sul piccolo schermo anche l'ex "mezzobusto" del TG1 Alberto Matano con La Vita in Diretta.

Per quanto riguarda l'access time di Rai1, ci sarà una staffetta tra Marco Liorni e Flavio Insinna: il primo condurrà Reazione a Catena fino al 30 ottobre mentre l'Eredità tornerà dal 31 ottobre.

Il week end Rai

Per quanto riguarda il week end targato Rai, Marco Liorni torna alla guida di Italia sì da sabato 17 settembre.

Federico Quaranta sarà alla conduzione de Il Proviciale da sabato 10 settembre alle ore 11:20 (la domenica in replica su Rai2 alle 14), Linea Verde Star e Linea Verde Explora. Marcello Masi è stato confermato a Linea Verde Life.

Donatella Bianchi e Fabio Gallo conducono Linea Blu fino al 15 settembre 2022. Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani conducono Linea Bianca dal 24 dicembre 2022.

Livio Leonardi è stato confermato alla guida di Paesi che vai, in onda dal prossimo 2 ottobre. Monica Setta,Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli sono confermati al timone di Uno Mattino in Famiglia: il sabato dalle 8:35 mentre la domenica dalle 6:30. Francesca Fialdini torna Da noi a ruota libera. Beppe Convertini e Peppone conducono Linea Verde.

Domenica 25 settembre invece, Angelo Mellone condurrà uno speciale di Nostra Madre Terra.

Mara Venier torna la domenica con Domenica In.

Elisa Isoardi torna a Viale Mazzini

Tra i grandi ritorni in Rai, c'è da segnalare quello di Elisa Isoardi. La conduttrice è stata al timone de La Provo del Cuoco, edizione conclusiva dello show cooking di Rai1. Successivamente la 39enne di Cuneo ha avuto una breve parentesi all'Isola dei Famosi come naufraga. Da settembre 2022, Isoardi torna a Viale Mazzini con un nuovo programma su Rai2: Vorrei dirti che. Dalle 14, Elisa insieme ad un suo ospite girerà l'Italia, in cui l'unico obbiettivo sarà quello di preparare il "pranzo della domenica" tra storia, sapori e tradizioni.