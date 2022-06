Tempo di nuovi amori nelle puntate di Una vita, in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica. La soap opera si avvicina al gran finale di sempre, ma ci sono ancora moltissime storie che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Nei prossimi episodi, il rapporto tra Dori e Felipe crescerà sempre di più. Tuttavia, la dolce infermiera deluderà l'avvocato dopo che avrà intercettato una misteriosa lettera che svela la sua reale identità.

Intanto, Lolita riuscirà a dimenticare il dolore per la perdita di Antonito accanto a un altro uomo capace di farla sorridere di nuovo, ma Ramon non sarà affatto d'accordo.

Anticipazioni di Una vita: Felipe scopre l'inganno di Dori

Da quando i sovversivi hanno causato la distruzione del quartierino, Felipe non ha più pace. Tormentato dai suoi incubi e dai penosi ricordi, passa le sue giornate in casa trattando male chiunque tenti di aiutarlo.

La situazione sembra essere migliorata da quando è arrivata Dori, l'infermiera che lo sta aiutando a riprendere in mano le redini della sua esistenza. Ma non tutto è come sembra.

Come svelano le nuove anticipazioni di Una vita, Dori e Felipe si baceranno, non riuscendo più a resistere alla loro reciproca attrazione. Alvarez Hermoso tornerà a essere felice, almeno fino a quando scoprirà una lettera misteriosa di Dori.

Una notte di passione per Felipe e Dori

L'avvocato chiederà spiegazioni a Dori, che riuscirà ad allontanare ogni sospetto, almeno per il momento. Calmate le acque, i due continueranno a frequentarsi.

Nelle nuove puntate di Una vita Felipe e Dori passeranno la notte insieme, ma lei mente. Ebbene sì, perché in realtà non è una semplice infermiera, ma una specializzanda universitaria che sta usando Alvarez Hermoso come cavia di uno studio scientifico.

Felipe si infurierà quando verrà a sapere la verità e deciderà di allontanarsi per diverso tempo. Tuttavia, lontano da Dori, capirà di non poter fare a meno di lei e così finirà per perdonarla.

Lolita trova l'amore nelle nuove puntate di Una vita

Quella tra Felipe e Dori non sarà l'unica storia d'amore a lieto fine. Lolita ha smesso gli abiti da lutto, anche se nel suo cuore continua a pensare ad Antonito.

A starle accanto è Fidel, il nuovo arrivato che è anche capo della polizia.

Il rapporto tra la dolce Casado e Fidel diventerà sempre più importante, resistendo anche alle intromissioni di Ramon, infastidito dal fatto che Lolita possa stare accanto a un altro uomo dopo la morte di Antonito.

Ma all'amore non si comanda e, nelle prossime puntate di Una vita, Lolita si innamora di Fidel. Una nuova pagina si apre per la nostra Casado, nella quale scrivere una meravigliosa storia romantica.