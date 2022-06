Continuano su Canale 5 gli appuntamenti con la serie spagnola Un altro domani. Durante i prossimi appuntamenti che andranno in onda, Carmen dovrà affrontare una grave perdita. La giovane Villanueva ha sempre ricevuto il sostegno della sua governante. Tra Carmen e Augustina c'è stato sempre un bel rapporto. Per la figlia di Francisco sarà dunque un colpo al cuore apprendere della morte di Augustina. La storia sembrerà essere ancora più drammatica quando il medico dirà a Carmen che la la sua governante non è morta per cause naturali, così come tutti avevano pensato.

Anticipazioni Un altro domani, trame Spagna: Patricia approfitta del malessere della tata

Tutto avrà luogo quando Augustina inizierà ad avvertire dei malesseri. Il medico che visiterà la donna, riscontrerà un'infiammazione alle vie respiratorie. Il dottore garantirà che con le dovute cure, la donna guarirà in fretta. Carmen deciderà di restare al fianco della sua tata, nonostante proprio in quel periodo avrà in ballo la sua nuova attività di vendita di mobili. La figlia di Francisco infatti, per risollevare le sorti dell'azienda del padre, in gravi perdite economiche, penserà di avviare una produzione di mobili in legno. Patricia, approfittando del malessere di Augustina e della bontà di Carmen nello stare vicino alla donna, prenderà le redini della nuova attività.

Carmen sarà sempre più preoccupata per la governante che sembrerà fare molta fatica a riprendersi. Dopo una notte infernale, con febbre alta, la tata sembrerà essersi ripresa miracolosamente. Sotto consiglio di Augustina, Carmen deciderà di fare il suo ritorno in fabbrica.

Spoiler Un altro domani, episodi spagnoli: Carmen apprende che la morte di Augustina non è stata naturale

La figlia di Francisco si raccomanderà con le domestiche affinchè somministrano ad Augustina le medicine nei giusti orari. Carmen e la tata faranno una passeggiata insieme, dato che la donna sembrerà essersi ripresa. Augustina dirà alla Villanueva che le starà sempre accanto perchè la considera come quella figlia che non ha mai avuto.

Proprio durante la camminata, la tata avrà un malore e morirà tra le braccia di Carmen.

Il medico non saprà dara una spiegazione a quella morte così improvvisa, dato che le condizioni della tata sembravano essere migliorate. La figlia di Francisco deciderà di accompagnare la governante in Spagna, dove verrà sepolta. Il medico inizierà ad indagare a fondo sulla morte della donna e verrà alla conclusione che il decesso non è avvenuto per cause naturali. Questo cambierà tutto e la sepoltura in Spagna non avverrà visti i nuovi risvolti.