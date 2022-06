Nella serata del 29 giugno sono stati presentati dall'amministratore delegato Mediaset, Piersilvio Berlusconi, i nuovi palinsesti della stagione televisiva 2022/2023. Tante le novità e le riconferme, da Pio e Amedeo, a La Talpa, a Orietta Berti con uno show tutto suo in prima serata, fino a Piero Chiambtetti che arriverà su Canale 5 con un programma dedicato ai più piccoli. Non mancheranno nuove fiction, i reality (Grande Fratello Vip 7 e L'Isola dei Famosi) e i seguitissimi programmi di Maria De Filippi.

Ritorna La Talpa prodotta da Maria De Filippi

Ritornerà su Canale 5 il reality La Talpa, che verrà riproposta in onda in una versione del tutto modernizzata. A occuparsi della produzione sarà la Fascino di Maria De Filippi. Ci sarà poi Piero Chiambretti che debutterà in prima serata con il nuovo programma dedicato ai bambini Talentissimo me. Pio e Amedeo raddoppieranno con Felicissima sera e la nuova edizione di Emigratis. Chiuderà i battenti Tiki taka che lascerà il posto a Pressing. Dopo il successo della scorsa stagione, Michelle Hunziker torna con Michelle Impossible & friends. Sempre su Canale 5 si festeggeranno i trent'anni di Mai dire goal con degli speciali realizzati dalla Gialappa's band.

Ritorneranno Zelig, Scherzi a parte e tutti i programmi di Maria De Filippi, da Amici in onda nuovamente la domenica pomeriggio insieme a Verissimo, a Tu si que vales e C'è Posta per te. Confermatissimo Gerry Scotti con Caduta libera. Riguardo il daytime, a fare compagnia al pubblico ci sarà come sempre Barbara D'Urso con il suo Pomeriggio Cinque.

Ritornerà poi Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis. Confermatissimo Forum con Barbara Palombelli, mentre si prenderà una pausa La pupa e il secchione show. In onda poi anche Lo show dei record. Invariati i palinsesti di Rete 4 con tutti i talk in prima serata dedicati all'attualità e alla politica.

Nuove Fiction e Luca Argentero a Striscia la notizia

Ad aver fatto il colpo per la prossima stagione televisiva è stato sicuramente Antonio Ricci, padre del tg satirico Striscia la notizia. Arriverà infatti per la prima volta dietro al famoso bancone l'attore Luca Argentero che affiancherà Alessandro Siani. Non mancheranno poi nuove fiction. Tra i titoli nuovi: Viola come il mare, Il Patriarca, L'anima gemella, La ragazza di Corleone, Bardot. Ci sarà poi Luce dei miei occhi 2 e Fosca Innocenti 2. Orietta Berti sarà poi protagonista di due prime serate evento in cui celebrerà e ripercorrerà la sua lunga carriera costellata di successi. Sarà una sorta di One woman show con ospiti e colleghi. Inoltre, sempre Orietta Berti sarà opinionista del Grande Fratello Vip 7 insieme a Sonia Bruganelli.