Anche se ha partecipato a U&D per un breve periodo, Simone Virdis ha le idee molto chiare su quello che accadrebbe nel programma. Intervistato da un sito di Gossip, l'ex cavaliere ha sparato a zero su alcuni storici protagonisti del cast, a partire dalla "coppia" Ida e Riccardo. Secondo l'uomo, molti veterani come Gemma e Armando non dovrebbero sedersi nel parterre ma tra gli opinionisti, anche perché il loro compito sarebbe quello di creare dinamiche e non trovare l'amore.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D Over

Sono parole al veleno quelle che Simone Virdis ha rivolto ad alcuni volti storici di U&D.

Quando un giornalista gli ha chiesto di commentare la lunga partecipazione di Gemma&Co al Trono Over, l'ex cavaliere si è esposto senza filtri, arrivando a criticare anche alcune scelte della redazione.

"Molti di loro sono lì per visibilità e follower, non per cercare l'amore", ha esordito l'ex volto del dating-show in uno sfogo che tanti siti di gossip stanno riportando di recente.

"Ida, Armando, Gemma e Riccardo sono ingiudicabili. Più che partecipanti, sono opinionisti del programma", ha aggiunto l'uomo che ha preso parte alle puntate della precedente edizione.

Anche se velatamente, Simone ha lasciato intendere che i quattro veterani del cast avrebbero dei privilegi rispetto a tutti gli altri membri del parterre, nel senso che gli addetti ai lavori gli farebbero passare tutto pur di alimentare dinamiche e accrescere gli ascolti.

I giudizi ai personaggi storici di U&D

"Sono lì per creare contenuti, vengono tenuti anche se fanno l'opposto degli altri", ha aggiunto Simone in un'intervista web.

Dopo aver dato un parere generale sui volti storici di U&D, Virdis li ha passati in rassegna uno alla volta, dispensando giudizi positivi ma soprattutto frecciatine.

"Gemma Galgani è la regina, mentre Armando Incarnato è l'attore", ha proseguito l'ex cavaliere nello sfogo che sta facendo il giro della rete in questi giorni.

L'opinione più pungente, però, l'uomo ha espressa sui protagonisti assoluti dell'edizione 2021/2022, gli ex fidanzati più chiacchierati della televisione.

"Ida e Riccardo sono le prime donne.

Tutti hanno capito che non sono lì per cercare l'amore. Non torneranno mai insieme, anzi giocano a recitare come in una soap", ha tuonato Simone.

Secondo l'ex volto del dating-show, Platano e Guarnieri farebbero finta di prendersi e lasciarsi davanti alle telecamere e la redazione li supporterebbe in questo "giochetto" perché consapevole di catalizzare l'attenzione del pubblico.

Attesa per il cast del nuovo U&D

Simone Virdis ha fatto sapere di non apprezzare la scelta della redazione di U&D di concedere così tanto spazio a Ida e Riccardo, soprattutto perché nelle loro reali intenzioni non ci sarebbe quella di tornare insieme come tanti spettatori sperano da anni.

L'ex cavaliere, però, se l'è presa anche con Gianni e Tina, accusandoli di avere due pesi e due misure nei confronti dei protagonisti del Trono Over.

Secondo l'uomo, i due opinionisti storici del dating-show avrebbero simpatie e antipatie e in base a queste si comporterebbero: "Se ti prendono di mira, è la fine. Spesso non sono oggettivi nelle loro critiche".

Simone è certo del fatto che se non è stato riconfermato nel cast è anche per colpa dei pareri negativi che Sperti e Cipollari hanno espresso sulla sua persona nel corso di varie puntate, adottando un atteggiamento decisamente diverso rispetto a quello verso Ida, Riccardo, Armando e Gemma.

Questi quattro veterani appena citati, si starebbero preparando a tornare in tv dopo la pausa estiva. A fine agosto ricominceranno le registrazioni di Uomini e Donne e non dovrebbero esserci grosse sorprese nel cast dei senior.