Diversi momenti drammatici si vivranno a Un altro domani, la nuova soap opera in onda sui teleschermi di Canale 5. Le trame delle nuove puntate provenienti dalla Spagna raccontano che Francisco Villanueva non esiterà a picchiare Kiros quando scoprirà che ha portato sua figlia Carmen nella selva. Dayo, invece, verrà ucciso dopo aver dato inizio a una sommossa operaia.

Un altro domani: Dayo diventa il principale esponente di uno sciopero

Le anticipazioni di Un altro domani riguardanti le prossime puntate italiane rivelano che un tragico lutto sconvolgerà la vita di Carmen.

Tutto inizierà quando gli impiegati di Francisco entreranno in sciopero per la smisurata quantità di lavoro, tanto da non poter completare l'ordine di Villanueva senior in tempo. Dayo, a questo punto, diventerà il principale esponente della protesta, tanto da incitare i suoi colleghi a partecipare alla sommossa contro il padrone troppo esigente. Purtroppo Francisco e Patricia decideranno di non accogliere le lamentale degli impiegati. Una situazione, che porterà Carmen a decidere d'intervenire.

Francisco picchia selvaggiamente Kiros perché ha aiutato Carmen

Nelle nuove puntate di Un altro domani, Carmen sceglierà di recarsi nella foresta della colonia spagnola per trovare il popolo di Dayo e cercare una soluzione pacifica.

In questo frangente, la Villanueva sarà aiutata dallo schiavo Kiros nel suo difficile viaggio, visto l'abbondanza di pericoli.

Nsue farà in modo che la protagonista trovi Dayo in una sola giornata. Qui la ragazza informerà il principale esponente della rivolta operaia che Francisco ha intenzione di assumere altri cinque operai dei dieci promessi.

Un'idea che verrà siglata quando la protagonista dichiarerà che il papà non intende licenziare i dipendenti che stanno scioperando per sostituirli con altri dalla Nigeria.

Poi Carmen arriverà sana e salva a casa in compagnia di Kiros, dove il padre andrà letteralmente in escandescenza. Francisco, infatti, non esiterà a punire lo schiavo, reo di aver portato sua figlia nella selva.

Il capo degli operai viene ucciso

Ma Villanueva dovrà affrontare un nuovo doloroso episodio quando il corpo di Dayo verrà trovato senza vita nella piazza della colonia. Gli impiegati, a questo punto, sospetteranno che il loro leader sia stato ucciso per l'accordo stabilito con Carmen. Di conseguenza, tutti crederanno che Dayo sia stato fatto fuori per evitare che gli altri sottoposti possano disubbidire ai padroni. Alla fine Kiros deciderà di prendere le distanze dalla figlia di Francisco mentre gli altri schiavi la minacceranno per quello che è accaduto a Dayo.