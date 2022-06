Prosegue l'appuntamento con Sei sorelle, la nuova soap del pomeriggio di Rai 1. I vertici Rai, difatti, nel periodo di pausa de Il Paradiso delle Signore hanno deciso di proporre questa produzione spagnola. Le anticipazioni relative alla puntate che andranno in onda sino al 10 giugno, svelano nuovi colpi di scena. La situazione economica delle sorelle Silva risulta essere indubbiamente compromessa, tuttavia le giovani faranno di tutto per rimanere a galla. A peggiorare la situazione ci sarà lo sciopero da parte degli operai, che potrebbe far ritardare le consegne delle commesse.

Salvador, al contempo, insisterà per avere un colloquio telefonico con Don Fernando.

Sei sorelle spoiler 6-10 giugno: gli operai della fabbrica scoperano

Nel corso delle puntate di Sei Sorelle che andranno in onda dal 6 al 10 giugno, le sorelle Silva prenderanno sempre più coscienza che la loro condizione economica non è delle migliori. Tuttavia, un imminente sciopero da parte degli operai creerà ancor maggiore scompiglio all'interno dell'assetto aziendale. Ognuna delle due sorelle cercherà di fare la sua parte per risollevare le sorti della fabbrica di famiglia. Diana si attiverà per cercare di convincere Don Aurelio ad aiutarle nelle spese necessarie ad acquistare i panni verdi. Adela, al contempo, si attiverà, andando a parlare personalmente con German.

Sei sorelle, episodi al 10/6: Adela propone alle sorelle di andare a lavorare in fabbrica

Stando alle anticipazioni relative agli episodi della soap Sei Sorelle che saranno trasmessi dal 6 al 10 giugno, gli operai resteranno fermi nella loro intenzione di scioperare. Diana, pur di non rallentare la produzione, proporrà alle sorelledi andare personalmente a lavorare in fabbrica.

Blanca, al contempo, sarà alle prese con le pressioni da parte della sua futura suocera. La ragazza vorrebbe ridurre le spese per i preparativi del matrimonio; Dona Dolores, però, ha la mania dello sfarzo e non ascolterà le richieste della sua futura nuora.

Sei sorelle, anticipazioni al 10 giugno: Salvador vorrebbe parlare con il defunto Silva

Nel corso delle puntate di Sei Sorelle, in onda dal 6 al 10 giugno, Elisa subirà il fascino di Salvador, iniziando ad avere un debole per lui. Quest'ultimo, però, per quanto concerne gli affari, vorrebbe avere una conversazione telefonica con Don Fernando, ignorando che Silva senior sia passato a miglior vita. Le sorelle Silva, spinte dalla paura di essere scoperte, proveranno a mettere in atto un escamotage per evitare che la verità riguardo alla morte del padre venga a galla. Elisa, intanto, troverà un modo per incontrare da sola Salvador.