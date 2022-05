Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Sei sorelle, che racconta la vita, le vicissitudini e gli amori di sei sorelle nella Madrid degli anni venti. I nuovi episodi si riferiscono alle trame che andranno in onda in Italia dal 6 al 10 giugno 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55. Questa settimana andranno in onda gli episodi quattro, cinque, sei, sette e otto rispettivamente intitolati 'La fabbrica prima di tutto', 'Una decisione importante', 'Operaia di giorno e dama di notte', 'Una donna meccanico' e 'Per una buona causa'.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla richiesta di aiuto finanziario che Diana farà a Don Aurelio, sulla proposta di Gabriele a Francisca, sulle continue manifestazioni dei lavoratori, sulla cena di beneficenza a cui parteciperà Blanca, sul flirt fra Elisa e Salvador e sulla volontà di Jesus di aiutare Miguel a denunciare il suo infortunio sul lavoro.

Blanca accetta l'invito della suocera

Le anticipazioni di Sei sorelle ci segnalano che la famiglia Silva Torrealba si renderà conto di dover affrontare la grave crisi economica che sta affliggendo le loro finanze. Per questo motivo, Diana tenterà di convincere Don Aurelio a finanziare la produzione dei panni verdi.

Nel frattempo, Adela tenterà di aiutare la sua famiglia, andando a parlare con Germano. Gli sforzi fatti dalle due sorelle dovranno servire a non perdere uno dei loro clienti migliori, Ville De Paris. Francisca deciderà di visitare anonimamente la Ambigù, mentre la suocera di Blanca la inviterà a partecipare ad una cena di beneficenza.

In fabbrica proseguiranno gli scioperi degli operai che porteranno notevoli ritardi nelle consegne delle merci. Per sopperire a tali ritardi, Diana proporrà alle sorelle di lavorare tutte nella loro azienda.

Elisa vorrebbe incontrare Salvador

Elisa si infatuerà di un uomo, ma Diana si convincerà che lo stato emotivo della sorella sia colpa delle lusinghe di Salvador.

Francisca accetterà la proposta di Gabriel di esibirsi nel locale dei suoi genitori senza rivelare la sua identità. Blanca sarà molto preoccupata per l'eccessivo costo dei preparativi per il suo matrimonio, ma Donna Dolores si rifiuterà di ascoltarla. Salvador insisterà per avere una conversazione telefonica con Don Fernando, mentre Celia riuscirà a convincere Petra a mettere in moto un macchinario molto difficile da utilizzare. Jesus chiederà insistentemente a Miguel di denunciare la fabbrica per l'infortunio subito a causa del mal funzionamento del telaio durante l'orario di lavoro.

Elisa ideerà un piano per incontrare di nascosto Salvador senza che le sue sorelle lo scoprano.