Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ormai giunta alla stagione numero 17, incentrata sul contrastato e doloroso amore fra il guardiacaccia Florian Vogt (Arne Lober) e la stilista Maja von Thalheim (Christina Arends). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 5 all'11 giugno 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'aiuto di Gerry nella ristrutturazione di casa Sonnbichler, sui piani di vendetta ideati da Ariane contro Christoph, sulla lite fra Hannes e Florian, sui malesseri di quest'ultimo e sull'uscita di scena di Gomez.

Gerry aiuta i Sonnbichler

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Alfons inizierà a temere che le riparazioni fatte al tetto potrebbero non resistere all'arrivo della tempesta prevista. La situazione dei Sonnbichler migliorerà quando Gerry si offrirà di riparare il tetto in cambio di una passeggiata in bicicletta con Shirin. Dopo aver visitato la tomba della madre, Ariane rientrerà in hotel per poi essere provocata da Christoph. Furiosa, la donna inizierà a ideare un piano per distruggere il suo nemico, chiedendo ad una cameriera di dichiarare di essere stata molestata da Christoph. Erik lo verrà a sapere e chiederà alla compagna di non metterlo ancor di più in difficoltà prima del processo.

Più tardi, Ariane farà uno strano sogno.

Rosalie offende Gomez

Rosalie accetterà di accompagnare Gomez a Vienna a patto che l'uomo faccia la conoscenza con Michael. A tal proposito, Rosalie organizzerà una cena con i due uomini, finendo per essere completamente tagliata fuori dalla loro conversazione. La situazione, però, cambierà drasticamente quando Gomez ascolterà casualmente una conversazione in cui Rosalie lo descrive in maniera dispregiativa.

A quel punto, l'uomo si arrabbierà e deciderà di lasciare l'hotel senza vendere le sue quote a Christoph. Venuto a sapere dell'accaduto, Saalfeld deciderà comunque di prestare il denaro pattuito a Rosalie a patto che la donna firmi una cambiale per lui.

Florian dichiara il suo amore a Maja

Dopo aver fatto un romantico sogno su Maja, Florian si dichiarerà di nuovo a lei, convinto che anche la giovane provi qualcosa per lui.

Sconvolta dalle parole del suo ex, Maja inizierà ad evitarlo fino a quando non verrà a sapere che lui e Hannes stanno litigando davanti al Furstenhof. La giovane proverà a fermarli senza successo fino a quando non ferirà erroneamente Florian. Nel frattempo, quest'ultimo accuserà la presenza di nuovo sintomi fra cui perdita dell'equilibrio e disturbi della vista. Robert e Werner rimarranno sorpresi della bontà di un nuovo menù preparato da Andrè, senza sapere che lo chef ha cucinato tutto facendosi aiutare telefonicamente da Tina.