Terra Amara, ovvero Bir Zamanlar Çukurova, è in procinto di arrivare in Italia. L'indiscrezione girava da tempo, dopo che è stata smentita la messa in onda in estate di Ada Masalı, e a quanto pare presto potrebbe diventare realtà La serie, probabilmente, arriverà dopo la fine di Brave and Beautiful e farà conoscere al pubblico italiano le storie di Yılmaz e Züleyha.

Su Canale 5 arriva Bir Zamanlar Çukurova: in Italia prenderà il nome di Terra Amara

La notizia circolava già da tempo, ma ora è arrivata l'ufficialità: sui teleschermi di Canale 5 arriverà la nuova serie turca Bir Zamanlar Çukurova che prenderà il nome di Terra Amara.

Il Turchia, il primo episodio è stato trasmesso nel settembre del 2018 e la messa in onda è andata avanti per quattro stagioni, composte in totale da 141 episodi da circa 150 minuti. Il finale di serie è previsto per il 16 giugno 2022 in onda sul canale Atv.

Terra Amara arriverà In Italia dopo il grande successo avuto in Spagna. Infatti, ha avuto l'onore e l'onere di prendere il posto de Il Segreto, ma a quanto pare non è riuscito a far rimpiangere al pubblico le avventure di Donna Francisca. In Turchia l'appuntamento con la serie è sempre stato settimanale, con episodi inediti in onda ogni giovedì sera, mentre in Spagna è stato trasformato in una sorta di soap, con appuntamenti quotidiani in onda dal lunedì al venerdì.

Al momento, non si sa quando debutterà sui teleschermi di Canale 5, molto probabilmente lo farà dopo la fine d Brave and Beautiful, che dovrebbe avvenire intorno alla fine di giugno. Le puntate di Terra Amara potrebbero durare circa 30 minuti o poco più, visto che andrebbero a sostituire non solo la serie con Cesur e Suhan, ma anche lo spazio che il daytime de L'Isola dei Famosi lascerà libero a partire dal 28 giugno.

La trama di Terra Amara

Qual è la trama di Terra Amara? È una Serie TV di genere drammatico, ambientata nella Turchia degli anni Settanta. I protagonisti sono Yılmaz e Züleyha, e il loro sogno è quello di convolare presto a nozze. Nella loro storia d'amore, però, sorge un grosso problema.

Yılmaz, in passato, ha compiuto un omicidio per salvare la sua compagna Züleyha da alcuni abusi.

Così entrambi sono costretti a nascondere la loro identità.

Scappano e trovano rifugio, e un lavoro, nella fattoria di Hünkar Yaman. Per nascondere le loro generalità si fingeranno fratello e sorella, ma questa cosa non renderà la loro vita facile. Infatti, dovranno cercare di nascondere quello che provano l'uno per l'altra, soprattutto davanti a Demir, il figlio Hünkar. Il ragazzo infatti, non sapendo che Yılmaz e Züleyha stanno insieme, si prenderà una bella sbandata per quest'ultima.