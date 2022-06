Il cast di Tu si que vales potrebbe essere completamente rivoluzionato. In questi anni siamo stati abituati a vedere alla conduzione del programma Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, con la partecipazione di Giulia Stabile nell'ultima edizione. I giudici negli ultimi anni sono sempre stati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Nella prossima edizione si parla già di un possibile ruolo per Albe, come riportato da Amedeo Venza su Instagram.

Rivoluzione nel cast di Tu si que vales

Secondo alcune indiscrezioni di Amedeo Venza su Instagram, sembrerebbe che il cast di Tu si que vales sia attualmente in fase di rivoluzione.

Alcuni volti del programma non saranno presenti nella prossima edizione e probabilmente arriverà Albe, cantante della ventunesima edizione di Amici, a rallegrare il pubblico e a coprire il ruolo che nell'ultima edizione era di Giulia Stabile. Uno scoop che Amedeo Venza ha voluto condividere con tutti i suoi follower, anche se per il momento non ci sarebbero state ulteriori conferme. Secondo l'esperto di gossip, Martin, Alessio, Belen e Teo non saranno presenti nella nuova edizione e avrebbero deciso di seguire nuove strade. Chi prenderà il posto dei tre conduttori e del giudice? Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma sicuramente con il tempo si farà maggiore chiarezza su questa possibile rivoluzione del cast.

Albe arriva a Tu si que vales

La novità che ha svelato Amedeo Venza su Instagram, e che ha già fatto impazzire i fan, è la possibile presenza di Alberto La Malfa, in arte Albe, nel cast di Tu si que vales. Maria De Filippi potrebbe aver chiesto al cantante scoperto ad Amici di entrare a far parte del programma di intrattenimento di Canale 5, dedicato ai talenti delle persone.

Il cantante potrebbe prendere il posto di Giulia Stabile, accanto ai conduttori. Il motivo sembrerebbe essere che per Albe non è ancora arrivata qualche proposta importante nel mondo della musica, almeno secondo quanto riportato da Amedeo Venza. Bisogna sottolineare che Maria De Filippi ha sempre mostrato una grande simpatia per Albe e che, per questo, potrebbe volerlo al suo fianco, propio come è accaduto con Giulia.

Giulia Stabile lascia Tu si que vales

Nella scorsa edizione, per la prima volta, Maria De Filippi aveva deciso di inserire nel cast di Tu si que vales un personaggio di Amici. Il ruolo era toccato a Giulia Stabile che, con il suo talento e la sua simpatia, era riuscita a conquistare tutti. La fidanzata di Sangiovanni era diventata un co-conduttrice a tutti gli effetti e conduceva anche le interviste dietro le quinte del programma, per Witty. Il ruolo adesso potrebbe passare ad Albe, ma non resta che attendere conferme ufficiali a queste indiscrezioni, per capire se il cast verrà realmente rivoluzionato e chi prenderà il posto dei personaggi che saranno assenti.