Il rapporto tra Ida e Riccardo continua a far discutere anche adesso che Uomini&Donne non va in onda. Intervistato sul web, il cavaliere Fabio Antonucci ha sparato a zero contro Guarnieri, l'unico col quale ha avuto da ridire in trasmissione per il comune interesse nei confronti di Gloria. L'uomo ha voluto consigliare a Platano di accantonare il sentimento che prova per il pugliese e di far prevalere l'orgoglio dopo anni passati ad inseguire un amore che non ha futuro.

Le critiche del protagonista di U&D

Negli studi di U&D si sono scontrati più volte a causa di Gloria, ma è anche lontano dalle telecamere che tra Fabio e Riccardo sembra non esserci particolare simpatia.

Interpellato sui mesi che ha vissuto nel cast del dating-show fino alla pausa estiva, il cavaliere Antonucci ha esordito con rivolgendo aspre critiche a Guarnieri, suo antagonista numero uno in trasmissione.

"Si è costruito un personaggio. Passa dal 'mi piace' a 'sono tornato da te' in mezz'ora. Uno così io lo chiamo falso e ipocrita", ha detto il protagonista dell'edizione 2021/2022 del format di Canale 5.

A Fabio non sono andati giù i vari tentativi del pugliese di riavvicinarsi a Gloria, la dama con la quale lui è uscito per settimane con la speranza di intraprendere una vera e propria relazione anche lontano dai riflettori.

Prima di andare a cena con Ida per capire se poteva esserci un ritorno di fiamma, Riccardo si è riproposto a Nicoletti per l'ennesima volta e, dopo il rifiuto, ha ripiegato sull'ex fidanzata: tutto questo è accaduto in un'unica puntata.

I suggerimenti alla 'regina' di U&D

Se a Riccardo ha rivolto dure parole, Fabio ha deciso di essere più morbido con Ida. Nel commentare l'infinito tira e molla tra i due protagonisti di U&D, Antonucci si è schierato con Platano dicendo di credere nella sincerità dei suoi sentimenti.

"Lui ha detto di essere interessato a Gloria e un'ora dopo piangeva sentendo la loro canzone, ma che non sapeva dire se era ancora innamorato.

Parla tanto ma dice sempre la stessa cosa", ha tuonato il cavaliere in una recente intervista.

Secondo il protagonista del Trono Over, la dama che nell'ultimo periodo ha preso il posto di Gemma al centro delle dinamiche del dating-show dovrebbe credere di più in sé stessa e lasciar perdere Guarnieri una volta per tutte.

"Lei dovrebbe avere più orgoglio, soprattutto dopo aver sentito le cose strane che dice lui", ha aggiunto Fabio sempre in merito al comportamento di Ida in questa chiacchierata vicenda.

I dubbi sul futuro lontano da U&D

Dopo essersi pronunciato sulla coppia che ha monopolizzato gli ultimi due mesi di programmazione di U&D, Fabio ha parlato anche di Gloria e della conoscenza che ha iniziato con lei non molto tempo fa.

Se nel corso delle registrazioni prima della pausa estiva sembrava che andasse tutto a gonfie vele, al momento tra i due è calato un inspiegabile gelo.

"Non ci siamo più visti. Lei è una bella persona, ma dobbiamo vederci per chiarire delle cose che ci hanno allontanato", ha raccontato il protagonista del Trono Over ai giornalisti.

Insomma, sembra che con la fine del programma siano venute meno anche le forti emozioni che Antonucci e Nicoletti dicevano di provare l'uno per l'altro in televisione.

Ancora non si sa se Gloria e Fabio torneranno a Uomini e donne dopo la pausa estiva: le riprese ricominceranno a fine agosto e solo leggendo le anticipazioni delle puntate si saprà quanti e quali personaggi dell'ultima edizione saranno riconfermati nella prossima.

Ida e Riccardo non dovrebbero mancare all'appello, a meno che uno dei due non trovi l'amore durante le vacanze d'estate.