Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le attuali trame risultano essere piene di colpi di scena. Trattandosi di un real drama, la soap tratta anche argomenti riguardanti la camorra e la criminalità organizzata. Raffaele, suo malgrado, si è trovato coinvolto in una drammatica vicenda legata all'illegalità. Secondo le anticipazioni, nelle puntate tra il 13 e il 17 giugno Diego tornerà al centro delle scene, subendo un incidente non certo casuale.

Upas: Raffaele minacciato dalla malavita

Upas è una soap che ha sempre posto l'attenzione sui temi sociali della città di Napoli.

Difatti nel corso degli anni non sono mancate storyline in cui i personaggi hanno subito minacce, estorsioni e ricatti da parte di esponenti della malavita locale. Nel corso delle recenti puntate si è assistito al ritorno in scena di Eugenio Nicotera, integerrimo magistrato, oltre che marito di Viola. Di recente il pm è riuscito ad arrestare un noto boss grazie alle informazioni di Tregara, il padre naturale di Clara. Tuttavia, dopo l'arresto di Argento, i suoi successori hanno deciso di scoprire chi possa essere la persona che lo ha tradito, ricorrendo a qualsiasi mezzo. Lello Valsano, difatti, ha avvicinato Raffaele, sapendo che quest'ultimo è il suocero di Nicotera. La richiesta di Valsano è stata chiara ed esplicita: scoprire chi passa le informazioni al pm.

Giordano, dunque, si è trovato coinvolto in una drammatica vicenda, che lo sta mettendo fortemente in crisi. L'uomo sa bene che se non asseconderà le richieste di Valsano, quest'ultimo farà del male ai suoi cari.

Upas: Diego tornerà al centro delle scene

Prima di procedere con la storyline di Raffaele, occorre ricordare che Diego, figlio maggiore del portiere, risulta assente dalle trame da un bel po' di tempo, venendo solo menzionato da Silvia come fidato e solerte collaboratore del Caffè Vulcano.

Il giovane Giordano però, nel corso delle puntate dal 13 al 17 giugno, tornerà al centro delle scene di Upas trovandosi coinvolto, suo malgrado, nel dramma del padre.

Raffaele, in breve tempo, dovrà scegliere se cedere o meno al ricatto dei camorristi. Tuttavia, per una persona onesta come lui non sarà affatto facile tradire suo genero.

Ben presto, però, giungerà un avvertimento che metterà in allarme Giordano senior. Nel corso delle puntate dal 13 al 17 giugno di Upas, Diego sarà vittima di un piccolo incidente e con molta probabilità suo padre verrà informato da Valsano di essere proprio lui il mandante. A quel punto Raffaele deciderà di cedere al ricatto dei camorristi per non mettere a repentaglio la sua famiglia.