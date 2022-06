Ida Platano rompe il silenzio dopo la fine di Uomini e donne e l'addio con Riccardo Guarnieri. La dama siciliana, dopo un periodo di stop in cui aveva fatto perdere le sue tracce sui social, è riapparsa nuovamente dopo aver attraversato una fase turbolenta della sua vita.

Ida in queste ultime settimane è stata costantemente al centro dell'attenzione per il suo complicato rapporto con il cavaliere Riccardo Guarnieri. Sembrava che tra i due ci fossero tutti i presupposti per far ripartire la storia d'amore, ma alla fine le cose sono andate diversamente e si sono detti addio una volta per tutte.

L'addio finale tra Ida e Riccardo a Uomini e donne

Le ultime settimane di messa in onda di Uomini e donne per questa stagione televisiva hanno avuto in Ida Platano una delle principali protagoniste.

La dama ha catalizzato le attenzioni su di sé per il tormentato e discusso rapporto con il cavaliere Riccardo Guarnieri: dopo il suo ritorno in studio, Ida non ha potuto nascondere di provare ancora dei sentimenti nei confronti dell'ex fidanzato, e per questo motivo entrambi hanno deciso di riprovarci.

La coppia ha dunque provato a riprendere in mano le redini della propria relazione sentimentale.

Ida mette un punto alla sua relazione con Riccardo

Ida e Riccardo sono stati protagonisti di diverse esterne al di fuori degli studi di Uomini e donne, nella speranza di poter ritrovare l'armonia e la serenità smarrite.

Tuttavia, l'esito finale di questi incontri è stato deludente: tra i due ex fidanzati non si è riaccesa la fiamma della passione, e alla fine si sono detti addio.

La dama ha puntato il dito contro Riccardo, accusandolo di averla presa in giro in queste settimane, poiché i suoi sentimenti non sarebbero più gli stessi rispetto al periodo in cui erano stati insieme.

Il ritorno social di Ida Platano dopo l'addio con Guarnieri a Uomini e donne

Insomma, un addio polemico tra Ida e Riccardo che ha spinto Platano a chiudersi in un religioso silenzio anche sui social media.

In queste ore però, dopo la fine dell'edizione 2021/2022 di Uomini e donne, Ida è riapparsa su Instagram e ha voluto ringraziare tutte le persone che l'hanno sempre supportata e sostenuta.

"Lo so che sono stata assente, ma tornerò perché so che vi manco. Me lo dite sempre. E anche voi mi mancate", ha dichiarato Platano nelle sue Stories.

"Ad alcuni sono riuscita a rispondere ad altri no, ma vi ringrazio sempre per la vostra attenzione nei miei confronti. Grazie davvero", ha aggiunto la dama.