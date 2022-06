Continuano a essere sempre più complicate le trame delle puntate di Brave and Beautiful. Riza sembra non voler lasciare in pace la famiglia di Suhan. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, ci rivelano che Korhan perdurerà la vita proprio sotto la mano di Soyözlü. Il marito di Cahide tenterà di proteggere la sorella dalla furia omicidio di Riza, ma per farlo sarà lui stesso a perdere la vita. Korhan, poco prima della tragedia, diventerà padre della piccola Nurhan.

Brave and Beautiful, trame sul finale: Banu confessa di aver avvelenato Suhan

Banu confesserà a Cesur di essere stata sotto ricatto di Riza. Il perfido fratello di Adalet ha infatti rapito Ömer, figlio dell'avvocatessa, per convincere proprio quest'ultima ad avvelenare la giovane Korludağ. Alemdaroğlu, insieme alla sua amica ed al procuratore, riuscirà a riportare il piccolo tra le braccia di sua madre. Purtroppo però, Soyözlü riuscirà a fuggire. Banu confesserà dunque all'autorità di essere la colpevole dell'avvelenamento e Cahide potrà così essere scarcerata.

Un bellissimo momento aspetterà Cahide, che dopo essere stata scarcerata sarà ricoverata in ospedale per dare alla luce sua figlia, la piccola Nurhan, che segnerà per Korhan e sua moglie un momento di svolta nella loro relazione.

I due sposi decideranno infatti di seppellire l'ascia di guerra e di ricongiungersi per amore della bambina. Purtroppo però, un tragico destino aspetterà il fratello di Suhan.

Anticipazioni Brave and Beautiful, puntate turche: Riza uccide Korhan

Riza fingerà di non essere a conoscenza del fatto che Ömer è stato tratto in salvo.

L'uomo telefonerà a Banu, dicendole di programmare un incontro tra lui e Cesur, in modo tale che quest'ultimo possa portargli i soldi del riscatto per la liberazione del bambino. In realtà, Riza vorrà tendere una trappola a Cesur, facendolo allontanare dalla sua abitazione per poter fare del male a Suhan. Soyözlü riuscirà a far allontanare da casa di Cesur tutte le guardie presenti, per intrufolarsi in casa Alemdaroğlu.

Nel frattempo, Korhan si sarà recato a casa della sorella, per comunicarle e gioire insieme a lei della nascita di sua figlia. Quando il marito di Cahide si ritroverà davanti Riza con una pistola, farà scudo al corpo della sorella e morirà con due colpi di fuoco. Toccherà a Reyhan e Şirin il duro compito di mettere al corrente Cahide della morte del marito. La notizia sconvolgerà l'intero paese e tanto più Tahsin, che prometterà di vendicare il figlio uccidendo il suo assassino. Gli intenti malefici di Soyözlü non saranno però terminati, dato che l'uomo rapirà Suhan non molto tempo dopo quanto accaduto a Korhan.