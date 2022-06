I primi retroscena sulla prossima stagione di Uomini e donne rivelano che, a settembre, potrebbe esserci il ritorno in studio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La storica coppia del trono over, protagonisti di un finale di stagione decisamente rocambolesco, hanno scelto di chiudere la loro frequentazione pur senza nascondere i forti sentimenti che ancora oggi li uniscono.

Nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, i due protagonisti del trono over potrebbero avere una seconda chance e rimettersi in gioco.

Retroscena Uomini e donne: Ida e Riccardo tornano a settembre?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riparte da metà settembre su Canale 5. I retroscena su quello che succederà nel corso della prossima stagione non mancano e, stando a quanto riportato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Ida e Riccardo potrebbero avere una seconda chance.

I due protagonisti del trono over sono stati protagonisti di un epilogo non felice nel finale della stagione che si è appena conclusa.

Dopo aver provato a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore, sono stati costretti ad arrendersi, complici le incomprensioni che li hanno portati a rendersi conto di non essere fatti per stare insieme.

Maria De Filippi potrebbe dare una seconda chance a Ida e Riccardo

Eppure, nonostante questo "addio", i due non hanno nascosto che tutt'oggi provano dei sentimenti molto forti l'uno nei confronti dell'altro, tanto da parlare ancora di amore.

Ebbene, sembrerebbe che Maria De Filippi a partire dal prossimo settembre potrebbe tornare a fare da "cupido" tra Ida e Riccardo e riportarli così nello studio della sua trasmissione del pomeriggio, per favorire un nuovo ritorno di fiamma.

Insomma, i due protagonisti del trono over potrebbero avere nuovamente una seconda chance e per loro quindi, non si esclude che possa ritornare di nuovo il sereno.

Lilli e Andrea in lizza come tronisti a Uomini e donne 2022/2023

In attesa di scoprire se questa volta la De Filippi riuscirà a farli riappacificare per davvero, i retroscena sulla nuova edizione di Uomini e donne prevista da settembre in poi su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di nuovi tronisti.

Anche in questo caso non mancano i nomi di coloro che potrebbero sedersi sul trono del programma Mediaset.

Tra questi, spiccano in primis quelli dei due corteggiatori che si sono fatti notare nel corso dell'edizione che si è appena conclusa. Si tratta di Andrea, reduce dal "no" di Veronica Rimondi e della giovane Lilli Pugliese, che ha dovuto fare i conti con il rifiuto di Luca Salatino. Per entrambi, potrebbero aprirsi le porte della trasmissione come nuovi tronisti.