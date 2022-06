Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita incentrata sulla vita, gli amori e i dolori di un gruppo di abitanti residenti in un quartiere della Spagna anni venti. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 5 all'11 giugno 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul trasferimento di Ramon, sulle liti frequenti di quest'ultimo con Felipe, sulle menzogne di Aurelio, sulla falsa identità di David e Valeria e sul fallimento dell'inaugurazione del Nuovo Secolo.

Lolita non perdona Ramon

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Alodia, Hortensia e Rosina manifesteranno tutto il loro disgusto per l'arredamento e i piatti proposti nel corso dell'inaugurazione del ristorante di Imma e Guillermo. Più tardi, Ramon rientrerà a casa, annunciando a Lolita di volersi trasferire da Felipe. Nel frattempo, quest'ultimo cadrà per terra e si ferirà con un vetro. Dopo essersi ripreso dalla caduta, l'avvocato trascorrerà la maggior parte del suo tempo litigando con Ramon e dimostrando a tutti di non essere più capace di badare a loro stessi. Jacinto e Fabiana chiederanno aiuto a Lolita ma la donna si rifiuterà di alzare un dito in favore del suocero perché ancora troppo arrabbiata con lui.

Si scoprirà che David e Valeria non sono una vera coppia perché il vero marito di lei è in pericolo e si trova sotto la protezione di Aurelio. Quest'ultimo, però, non si comporterà in maniera del tutto onesta con la donna, nascondendo tutte le lettere che gli vengono consegnate da lei per portarle al marito.

Genoveva cerca notizie su Felipe

Guillermo incontrerà Azucena e rimarrà incantato da lei. In casa, Valeria si arrabbierà con David per l'eccessivo controllo che l'uomo esercita nella sua vita. Genoveva chiederà in giro notizie su Felipe e Ramon, facendo finta davanti a Bellita che l'ex marito sia soltanto un ricordo del passato.

Alodia sarà molto felice all'idea di iniziare le sue lezioni di musica insieme a Valeria, sognando anche di poter acquistare un pianoforte a coda da tenere in casa. Dopo le prime lezioni, però, la maestra di pianoforte si renderà conto che Alodia non ha nessun talento musicale. Nella speranza di trasformare il "Nuovo Secolo" in un ristorante alla moda, Fabiana deciderà di accompagnare Imma in centro in modo da poter osservare lo stile degli altri locali e prenderne spunto.

Fatima è la nuova governante di Felipe e Ramon

Marcelo assumerà una nuova cuoca di nome LuzDivina, mentre Ramon reagirà male alla notizia che Felipe ha preparato un discorso per la piazza intitolata ad Antonito. Dopo aver osservato la vicinanza fra Valeria e David, Aurelio farà capire a quest'ultimo di non prendersi eccessive libertà con la ragazza dato che lui deve soltanto sorvegliarla in attesa che il marito si faccia vivo con lei.

Dopo aver assistito all'ennesima lite fra Felipe e Ramon per la cena bruciata, Lolita insieme a Fabiana si impegneranno nella ricerca di una nuova domestica. Alla fine le due donne assumeranno Fatima che farà arrabbiare Felipe perché combina solo disastri. Imma e Guillermo si appresteranno ad aprire il loro ristorante dopo averlo fatto diventare un locale di lusso. All'inaugurazione però non si presenterà nessuno.

David inviterà Valeria a recarsi insieme all'opera, mentre Hortensia e Rosina confesseranno di avere entrambe grossi problemi finanziari in famiglia. Genoveva inviterà Valeria a cena con David, anche se Aurelio cercherà in tutti i modi di dissuaderla.