Angela Iorio, l'ex dama di Uomini e donne trono over, rompe il silenzio e spara a zero anche su Maria De Filippi. A distanza di alcuni anni dalla sua uscita di scena dalla trasmissione dei sentimenti di Canale 5, l'ex dama ha scelto di togliersi un po' di sassolini dalle scarpe, puntando il dito anche contro la padrona di casa.

Angela ha parlato così di presunte scene tagliate dalle registrazioni che poi vengono trasmesse in tv e si è lamentata del comportamento di Maria De Filippi in studio.

Angela, ex dama di Uomini e donne trono over, sbotta contro il programma

Nel dettaglio, dopo tre anni dalla sua uscita di scena da Uomini e donne, l'ex dama Angela ha rilasciato nuove dichiarazioni al vetriolo contro la trasmissione di Canale 5.

La donna ha ammesso che, ai tempi della sua partecipazione in studio, amava essere "coccolata" dalle varie persone che si prendevano cura di lei, preparandola e truccandola per la puntata.

Un sogno che, tuttavia, sarebbe stato poi interrotto dagli attacchi di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non sarebbero stati mai clementi nei confronti della dama, tanto da portarla in diverse occasioni a perdere le staffe in studio.

Maria De Filippi finisce nel mirino della dama Angela

"Il loro compito è questo: creare la dinamica affinché il personaggio si innervosisca e si crea il litigio, così il programma fa audience", ha sbottato l'ex dama di Uomini e donne trono over, lanciando così la sua frecciatina al vetriolo.

Ma non è finita qui, perché Angela Iorio ha avuto da ridire anche nei confronti della stessa Maria De Filippi e non si è fatta problemi a criticarla, a distanza di anni dalla partecipazione al programma.

"Io amavo Maria De Filippi, ma anche lei faceva finta di non capirmi", ha sentenziato.

L'ex dama ha parlato anche del suo rapporto con Gemma Galgani ed ha svelato che, all'inizio del suo percorso, era una delle poche persone che la difendeva in studio dai vari attacchi che riceveva.

'Scene tagliate', rivela Angela su Uomini e donne

Tuttavia, stando a quanto rivelato da Angela, tale scena non sarebbe mai andata in onda su Canale 5, perché sarebbe stata tagliata in fase di montaggio.

"Io la difesi davanti a tutti, ma la scena è stata tagliata e non è mai andata in onda", ha svelato l'ex dama del trono over.

Insomma, a distanza di tre anni dalla sua ultima apparizione nello studio della trasmissione pomeridiana Mediaset, Angela Iorio non ha perso occasione per togliersi tutti i sassolini dalle scarpe, dicendo la sua su Uomini e donne, conduttrice e opinionisti.