Angela Iorio è stata una dama del Trono Over di Uomini e donne circa tre anni fa. La donna aveva fatto molto discutere, soprattutto quando si arrabbiava al centro dello studio. Ora, a distanza di tempo, Angela ha ancora il dente avvelenato e non ha esitato a scagliarsi contro il programma, Maria De Filippi e Gemma Galgani. Dalle sue parole, si intuisce come ci sia rimasta male dall'atteggiamento della conduttrice che, secondo lei, non l'avrebbe mai difesa dagli attacchi o faceva finta di non capirla nei momenti di arrabbiatura. Poco carine anche le parole riservate alla dama torinese.

Angela Iorio, l'ex dama contro Uomini e donne

Molti fan di Uomini e donne si ricorderanno di Angela Iorio, la dama che partecipò tre anni fa al Trono Over. Ancora oggi, la dama viene riconosciuta per strada, proprio perché durante Uomini e donne, spesso e volentieri perdeva la pazienza a centro studio. Intervistata da PiùDonna, l'ex dama ha ripercorso proprio l'esperienza nel programma di Maria De Filippi. Lei stessa ha ammesso che, inizialmente, per lei l'esperienza era come un sogno. Le piaceva essere pettinata e truccata. Questo sogno è poi stato spezzato, a suo dire, a causa degli opinionisti. Secondo la tesi di Angela, Gianni e Tina l'avrebbero presa di mira e avrebbero cercato ogni volta di farla innervosire.

Tutto per creare audience.

Angela Iorio spara a zero contro la De Filippi: 'Anche lei faceva finta di non capirmi'

L'ex dama di Uomini e donne non se l'è presa solo con gli opinionisti, bensì anche con la conduttrice. Ancora oggi, quando ripensa agli attacchi ricevuti in studio, si innervosisce. La donna ha dichiarato che tutti quanti facevano finta di non capirla.

E qui sferra l'attacco contro Maria De Filippi, visto che ha sostenuto: "Anche lei faceva finta di non capirmi". Parole che testimoniano come Angela Iorio non abbia affatto un bel ricordo del programma. Il suo addio a Uomini e donne era avvenuto quando un cavaliere, un certo Beniamino, l'aveva offesa, facendola scoppiare in lacrime.

In quell'occasione, nessuno era intervenuto a difenderla, neppure Maria De Filippi. Per questo oggi, Angela pensa che la conduttrice difenda solo le persone che le sono simpatiche.

Angela e le dure parole contro Gemma: 'Se la vedi da vicino senza trucco ti spaventi'

Oltre a sparare a zero su Maria De Filippi, Angela Iorio se l'è presa pure con Gemma Galgani, riservandole parole non proprio carine. Parlando della dama torinese, Angela ricorda come Gemma sia stata cattiva con lei. Rammenta pure l'episodio in cui un certo Paolo, allora corteggiatore di Gemma, avesse invece offerto a lei una crociera. Non se ne era fatto più nulla, visto che Gemma, immediatamente, era andata dal cavaliere per fargli ritrattare la cosa. Angela pare avere il dente avvelenato con la 72enne di Torino, visto che si è lasciata sfuggire queste precise parole: "Lei è magra e alta ma se la vedi da vicino senza trucco ti spaventi".