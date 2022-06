C'è già aria di crisi tra Matteo e Valeria, la nuova coppia nata a Uomini e donne? È questa la domanda che si stanno ponendo alcuni fan che hanno assistito alla nascita di questa nuova storia d'amore nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Il motivo di queste voci è legato al fatto che, in queste ultime ore l'ex tronista di Uomini e donne, ha annunciato di essere in partenza per un viaggio, ma non avrà al suo fianco la neo-fidanzata Valeria Cardone.

Cosa succede tra Matteo e Valeria dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, la scelta di Matteo a Uomini e donne è stata una delle più seguite e al tempo stesso attese di questa stagione.

Il tronista ligure, dopo diversi mesi di permanenza in trasmissione, ha coronato il suo sogno d'amore con Valeria Cardone, preferendo lei all'altra pretendente, Federica Aversano.

Usciti dal programma, i due hanno preso in mano le redini del loro rapporto, pronti a vivere insieme questa favola d'amore, tanto da cominciare a fare anche i primi progetti di coppia per il loro futuro.

Tuttavia, nelle ultime ore, alcuni "movimenti strani" sui social, hanno fatto pensare che tra Matteo e la sua fidanzata potesse esserci già aria di crisi.

Le voci di crisi tra Matteo e Valeria: ecco perché

L'ex tronista, sul suo profilo Instagram, ha annunciato di essere in procinto di partire per un nuovo viaggio anche se al suo fianco non ci sarà la fidanzata Valeria.

Immediata la reazione dei fan che, dopo questo annuncio, hanno subito pensato che tra l'ex tronista e la sua fidanzata potesse esserci già aria di crisi.

La separazione della coppia per questa vacanza ha destato non pochi sospetti da parte dei sostenitori della coppia, i quali hanno temuto il peggio.

Ma qual è la verità dei fatti e come stanno realmente le cose?

In maniera velata, Matteo Ranieri ha provato a mettere un po' in chiaro le cose dopo queste voci allarmanti di rottura tra lui e la fidanzata.

Matteo Ranieri prova a chiarire sui social: 'Vacanza di famiglia'

L'ex tronista ligure di Uomini e donne, ha così spiegato che quello che sta per compiere è uno dei consueti viaggi di famiglia che compie tutti gli anni durante il periodo estivo.

"È la classica vacanza di famiglia che facciamo tutti gli anni in camper", ha svelato Matteo Ranieri sui social aggiungendo che quest'anno faranno tappa in Inghilterra per prendere parte al matrimonio di sua cugina.

Insomma, la situazione non dovrebbe essere preoccupante: Matteo si è semplicemente ritagliato un periodo di tempo per poter stare insieme ai suoi familiari, ma non ci sarebbe aria di crisi con la bella fidanzata, con la quale sicuramente passerà buona parte della sua estate.