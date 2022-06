Luca Salatino ha coronato il suo sogno d'amore con la giovane Soraia, preferendola all'altra pretendente Lilli. Un colpo di scena decisamente inaspettato all'interno dello studio di Uomini e donne, tale da spiazzare non solo la giovane Lilli ma anche i tantissimi fan e spettatori del programma.

A distanza di un po' di giorni da quella scelta, Lilli ha ammesso che forse con Soraia sarebbe potuta nascere un'amicizia fuori dal contesto televisivo, ma il suo parere è stato subito stroncato dall'attuale fidanzata di Luca Salatino.

Luca Salatino lascia Uomini e donne con Soraia e rifiuta Lilli

Nel dettaglio, il percorso del tronista Luca nello studio di Uomini e donne è stato particolarmente turbolento e, fino alla fine della sua esperienza, ha avuto dei seri dubbi sul conto di Lilli e Soraia. Luca, infatti, ha più volte ribadito di avere le idee confuse e di non sapere con quale delle due intraprendere questo percorso di vita fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Alla fine, però, ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Soraia, spiazzando gran parte degli spettatori del programma Mediaset, i quali erano convinti del fatto che la scelta fosse stata Lilli.

La delusione di Lilli e l'apprezzamento per Soraia dopo U&D

Ma cosa è successo dopo la trasmissione? Lilli, in una recente intervista, ha ammesso che sta provando a superare questa enorme delusione che ha vissuto nello studio di Uomini e donne e ha speso delle belle parole anche nei confronti della pretendente "rivale".

In particolar modo, infatti, ha svelato che tra lei e Soraia forse sarebbe potuta nascere un'amicizia fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi e quindi in un contesto decisamente differente rispetto a quello che hanno vissuto in questi mesi di permanenza a Uomini e donne.

'Siamo molto distanti', così Soraia stronca la possibile amicizia con Lilli

Peccato, però, che Soraia non sia affatto dello stesso parere e intervistata dal magazine del programma di Maria De Filippi ha stroncato sul nascere l'idea di questa possibile amicizia con l'ex pretendente del suo fidanzato Luca. "Onestamente non so se per me sarebbe lo stesso.

La trovo una ragazza dolce ed educata", ha ammesso Soraia che non ha risparmiato dei complimenti a favore della sua ormai "ex rivale" in trasmissione.

"Il punto è che io e Lilli siamo davvero molto distanti nel modo di pensare quindi non credo che in un altro contesto avremmo potuto legare", ha sentenziato Soraia chiudendo a prescindere l'ipotesi di questa possibile amicizia con Lilli. Intanto Luca e Soraia si preparano a vivere questa prima estate d'amore insieme e non hanno nascosto di sognare una vacanza di coppia.