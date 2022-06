Nuovo amore per Riccardo Guarnieri dopo Ida Platano? Nessuna certezza al riguardo ma vari indizi fanno protendere per una risposta positiva. Qualche giorno fa, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne è stato avvistato in compagnia di una ragazza mora in quel di Bari, ma pare proprio che questa ragazza sia in compagnia di Riccardo anche in questi giorni in giro per Napoli. A tenere viva la fiamma del Gossip, infatti, ci ha pensato Amedeo Venza che sul suo profilo Instagram, in una Story, ha mostrato la misteriosa ragazza in una foto e in quella foto dietro una vetrata pare esserci proprio Guarnieri.

Riccardo è in dolce compagnia a Napoli?

Dopo la lite con tanto di sfuriata da parte di Ida all'interno dello studio di Uomini e Donne, di Riccardo e della sua relazione con la dama bresciana non sono giunte più notizie, però ci sono state tante segnalazioni a suo carico. Le più recenti vogliono il nome del Guarnieri accostato a una ragazza, della cui identità non si sa praticamente nulla. Lunghi capelli mori e molto bella, la ragazza avrebbe trascorso dei momenti con Riccardo prima a Bari e adesso a Napoli. Il condizionale è attualmente d'obbligo perché non vi sono conferme da parte dei diretti interessati ma le foto sembrano non mentire.

Amedeo Venza ha mostrato la giovane donna in un selfie e dietro una vetrata alle sue spalle pare esserci proprio Riccardo.

Che la ragazza sia la stessa persone avvistata da alcuni qualche giorno fa invece non vi sono dubbi. Adesso che le segnalazioni si fanno sempre più insistenti, Guarnieri deciderà di uscire allo scoperto con la nuova fiamma oppure al contrario si esporrà per smentire tutto? Al momento il cavaliere pare deciso a mantenere il massimo riserbo, forse stanco di vedere la sua vita amorosa passata al setaccio.

Ida, un'estate con il figlio Samuele

Dal canto suo Ida pare intenzionata a metabolizzare quanto accaduto all'interno dello studio durante le ultime registrazioni del dating show. Ultimamente Platano ha dichiarato di voler stare con il figlio Samuele e godersi qualche giorno di mare con lui. Nessun amore attualmente all'orizzonte per l'hair-stylist bresciana di origini siciliane che non si è fatta problemi a dichiarare in tv, nella sua intervista a Verissimo, l'immenso amore che prova per Riccardo.

Chissà cosa penserà Ida adesso che sono usciti questi rumors con Guarnieri protagonista. Di certo i fan che sognano tutt'ora una riappacificazione tra i due al momento non saranno accontentati: le strade della dama e del cavaliere sono divise ma nessuno può sapere cosa accadrà se i due torneranno ancora una volta nel parterre di Uomini e donne.