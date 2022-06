Brave and Beautiful chiuderà I battenti la fine di giugno. L'ultima puntata della serie TV che vede protagonisti Cesur e Suhan, andrà in onda su Canale 5 il 30 giugno 2022. Dopo numerosi i colpi di scena, i telespettatori potranno assistere al lieto fine per i due protagonisti.

Il 30 giugno su Canale 5 l'ultima puntata di Brave and Beautiful

Brave and Beautiful si avvia verso il gran finale. Quelle che Mediadet sta trasmettendo in questi giorni infatti, sono gli ultimi episodi di questa stagione. La puntata finale, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, verrà trasmessa giovedì 30 giugno.

Dunque, a breve, i fan della serie saluteranno per sempre i personaggi che hanno tenuto loro compagnia sin dall'estate 2021. Era il luglio dello scorso anno infatti, quando, per la prima volta, le vicende di Suhan e Cesur approdarono su Canale 5. Da allora, il pubblico si è appassionato sempre di più alle vicende dei vari personaggi della serie, comprese quelle legate allo psicopatico Riza.

Brave and Beautiful finisce: al suo posto arriva, Terra amara

Per una soap tv che lascia, un'altra é in arrivo. Terminata Brave and Beautiful, Canale 5 proporrà una nuova Serie TV dal titolo Terra amara. Si tratta di una produzione turca e, stando alle anticipazioni, non farà rimpiangere le avventure di Suhan e Cesur.

Racconta una storia molto avvincente e dal taglio avventuroso, un po' nello stile di Brave and Beautiful. Sarà ambientata nella Turchia degli anni ’70 e avrà come protagonista la sfortunata Züleyha Altun, impiegata in una sartoria. La giovane vivrà un amore tormentato con Yılmaz Akkaya. Prodotta dal 2018, la serie non ha ancora un finale, visto che continua ad essere trasmessa con successo sia in Turchia che in Spagna.

Cesur e Suhan diventano genitori: lieto fine in Brave and Beautiful

Il finale di stagione di Brave and Beautiful sarà ricco di colpi di scena. Prima del lieto fine, ci saranno ancora delle tragedie. Alcuni personaggi infatti, perderanno la vita. In primis Korhan, che verrà ucciso da Riza mentre Korludag si troverà a casa di Suhan.

Tutto accadrà a poche ore dalla nascita della bambina di Cahide e Korhan. Suhan verrà rapita da Riza e Cesur e Tashin, per la prima volta, metteranno da parte i loro dissapori per unire le forze e trarre in salvo la donna. Ci riusciranno, ma Suhan sarà in condizioni critiche. La donna sarà in coma e si temerà per la sua vita e per quella del bimbo che porta in grembo. Nel frattempo, allo scopo di rintracciare Riza, Tashin e Cesur studieranno un piano per metterlo in trappola. Peccato che lo psicopatico sia sempre un passo avanti e stia per uccidere Cesur. Sarà Tashin ad intervenire e salvare Alemdaroğlu facendo saltare in aria la barca su cui si troverà insieme a Riza. Tashin quindi, perderà la vita insieme a Riza e questo segnerà finalmente la fine della vendetta dello psicopatico.

Suhan in seguito, si risveglierà dal coma e partorirà un maschietto, che deciderà di chiamare Korhan, in memoria del fratello defunto. Finalmente, per Cesur e Suhan arriverà il lieto fine. La coppia felice, lascerà Korludag verso una destinazione ignota.