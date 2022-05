Quando si pensa alle coppie uscite dal Trono Over di Uomini e donne, un pensiero va anche a quella formata dall’ex calciatore Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due sin da subito hanno dimostrato un palese interesse l’uno per l’altra, nonostante il loro percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi non sia stato sempre dei migliori. A distanza di qualche anno dalla loro uscita dal programma di Canale 5, i due hanno anche dato alla luce una bambina dal nome Bianca e, dopo aver superato una precedente crisi nel settembre 2021 i due, secondo alcuni rumors, pare si siano lasciati nuovamente, stando ad alcuni atteggiamenti ambigui da parte di entrambi.

Gli indizi sulla presunta crisi tra Sossio e Ursula

Il primo indizio che ha fatto presagire un allentamento della coppia e dunque una nuova crisi tra i due ex volti di Uomini e Donne, è stato il gesto di entrambi di smettere di seguirsi su Instagram a vicenda. Solo qualche giorno fa, l’ex cavaliere del Trono Over aveva pubblicato un post sul suo Instagram, immortalando anche Ursula e la loro piccola figlia Bianca, scrivendo “I miei amori”. A distanza di circa sei giorni da questa foto, tra Sossio e Ursula l’amore sembra essere finito e, a dare ulteriori sospetti, è stato un post di Aruta, raffigurante una candela con la didascalia: “Tutto ha un inizio e una fine”. Attualmente nessuno dei due ha rilasciato commenti in merito a questi Gossip, ma gli indizi e i comportamenti di entrambi, fanno presagire che tra i due ci sia una nuova crisi.

La crisi di settembre

Come già detto, questa non sarebbe la prima crisi che la coppia affronta nel corso della sua vita lontana dalle telecamere di Uomini e Donne. Dopo averli visti a Temptation Island Vip, anche nel 2021 i due hanno affrontato delle difficoltà che li hanno spinti a separarsi momentaneamente. A dare conferma era stato lo stesso Sossio, il quale aveva scritto sul proprio social di essere dispiaciuto per tutte quelle persone che credevano in loro e si sono emozionate per la storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne ma che purtroppo di comune accordo lui e Ursula avevano deciso di interrompere il loro rapporto sentimentale, a causa di alcune incompatibilità caratteriali.

Lo sfogo di Sossio era terminato dicendo che a causa di tutti questi fattori, la loro storia d’amore era giunta al capolinea. Tuttavia qualche mese dopo, tra varie frecciatine e botta e risposta solo tramite i social media, gli animi tra i due ex volti di Uomini e Donne sembravano essersi placati, per poi ritornare alla normalità e riprendere la vita insieme. A distanza di diversi mesi, la coppia pare essersi nuovamente separata.