Interessanti novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Un altro domani in programma dal 4 all'8 luglio su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Sergio concederà il divorzio a Julia Infante. Francisco Villanueva, invece, avrà in mente di fuggire dalla colonia.

Un altro domani, puntate 4-8 luglio: Francisco vuole scappare dalla colonia

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 4 a venerdì 8 luglio in prima visione tv rivelano che Francisco deciderà di scappare dalla colonia, poiché inondato dai debiti.

Tuttavia, Carmen e Patricia riusciranno a fargli cambiare idea. La protagonista, a questo punto, offrirà a Kiros di vendere i suoi mobili mentre la darklady cercherà di racimolare dei soldi, chiedendo aiuto al padre.

Sergio, intanto, si offrirà di dare una mano a Julia per sistemare le macchine dell'ebanisteria. In questo frangente, il ragazzo cercherà di ottenere il perdono da parte di Infante e così tornare nelle sue grazie.

Ribero spezzerà il cuore di Cloe mentre Victor accuserà la mamma di avere una storia con Bata. Infine, Carmen studierà un piano per intascare dei soldi per aiutare suo padre, sebbene debba stringere un patto con un socio particolare.

Sergio sottoscrive le carte del divorzio da Julia

Nelle puntate 4-8 luglio di Un altro domani, Julia avrà un attacco di panico dopo essere rimasta chiusa all'interno dell'ebanisteria. Sergio, a questo punto, romperà una finestra, e scoprirà che la porta era stata chiusa dall'esterno con un lucchetto. Di conseguenza, Tirso e Elena crederanno che sia stato uno stratagemma del ragazzo per stare insieme con la giovane.

Negli anni 50, Angel e Ines organizzeranno un piano per fuggire insieme a Londra. Diana aiuterà Sergio a riavvicinarsi a Julia con l'inganno. Ma ecco, che la protagonista non cadrà nel tranello del marito, che sarà costretto a sottoscrivere le carte del divorzio prima di scomparire nel nulla. In seguito, l'Infante proporrà ad Elena di aiutarla all'atelier.

Maria convincerà Ribero a far pace con Cloe grazie ai suoi consigli mentre gli abitanti si dimostreranno molti diffidenti in occasione della vendita di mobili di Carmen. Ma ecco, che Agustina farà in modo che l'evento sia un successo.

Patricia mette i bastoni tra le ruote a Carmen

La famiglia Villanueva non sarà più costretta alla fuga grazie ai soldi racimolati da Carmen. Julia, invece, sarà sul punto di aprire la sua attività di ebanista, tanto da assumere alcuni abitanti del paese come aveva fatto Villanueva in passato.

Infine, Patricia deciderà di mettere i bastoni tra le ruote all'idea della figliastra di aprire una nuova attività commerciale.