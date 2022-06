La telenovela spagnola Una vita, continua a fare compagnia ai telespettatori italiani in queste giornate estive.

Nel corso degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 3 al 9 luglio 2022, Ramon Palacios reagirà male quando apprenderà che Fidel Soria uno dei nuovi personaggi che sin da subito si è avvicinato a lui e a Lolita Casado lavora al servizio della polizia. Genoveva Salmeron e il marito Aurelio Quesada, invece si faranno delle minacce a vicenda.

Anticipazioni Una vita, episodi al 9 luglio: Ramon manda via di casa Fidel, Guillermo rifiutato da Azucena

Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset da domenica 3 a sabato 9 luglio, per non avere ulteriori litigi con il suocero, Lolita vorrà alloggiare alla pensione: intanto la vedova di Antonito non saprà se rivelare a Ramon la professione di Fidel.

In seguito un articolo scritto da Palacios sotto pseudonimo, scatenerà dei pettegolezzi: Felipe appena saprà che Dori gli ha nascosto il giornale in questione, si rifiuterà di fare la consueta passeggiata. Dagli spoiler si evince che l’infermiera farà il possibile per fare pace con l’avvocato senza riuscirci.

Intanto Ramon caccerà via di casa Fidel dopo aver scoperto che è un poliziotto.

A sorpresa quest'ultimo il giorno dopo si presenterà da Palacios per fargli una proposta: il suocero di Lolita intanto riallaccerà i rapporti con l'amico Felipe.

Nel contempo Rosina si rifiuterà di vendere l’appartamento di Acacias 38, per fare un investimento in un affare. Pascual vieterà al figlio Guillermo di passare del tempo con Azucena, per farlo studiare senza alcuna distrazione: il ragazzo farà sapere alla fanciulla di essersi offerto per eseguire dei lavori all’accademia appositamente per poterla incontrare, ricevendo però un rifiuto.

Genoveva ricatta Luis Manas, Aurelio sospetta che ci sia del tenero tra David e Valeria

Genoveva ascolterà a una conversazione tra il marito e Luis Manas. Quesada sarà deciso ad acquisire alcuni locali commerciali per i suoi prodotti chimici, inoltre ordinerà a Marcelo di falsificare una lettera per Valeria: Genoveva intanto si impossesserà di una delle lettere di Rodrigo.

Poi Aurelio interromperà un bacio tra David e Valeria, quando consegnerà alla donna una falsa missiva da parte del suo vero marito.

Marcelo non perderà tempo per far sapere al suo padrone della sparizione di una delle lettere di Rodrigo per mano di Salmeron: dopo tale fatto, Quesada vorrà punire la moglie. Luis Manas sarà intenzionato a minacciare Fabiana, per convincerla a vendere la pensione: a intervenire ci penserà Genoveva, che dirà al ricattatore di andarsene immediatamente dal paese se non vorrà pagarla cara.

Aurelio, dopo aver iniziato a sospettare che ci sia del tenero tra Valeria e David, accuserà la moglie di aver commissionato la morte di sua sorella Natalia puntandole contro un’arma da fuoco: Salmeron ricatterà il marito mostrandogli le fotografie che lo ritraggono mentre uccide Anabel.

Quesada dopo aver stretto un accordo con la consorte, le dirà tutta la verità su Rodrigo, Valeria e David. Infine Jacinto impedirà a Servante di regalare una medaglietta di San Fabiano a sua moglie.