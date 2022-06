Arrivano le anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardanti le trame delle puntate in onda dal 27 giugno al 1° luglio 2022 su Rai 3 alle 20:45.

C'è grande apprensione per Lara, che avrà una grossa perdita e correrà in ospedale, per poi nascondere le lenzuola e mentire a Roberto. Che cosa sarà successo? Il pensiero va ovviamente al bambino che aspetta.

Intanto, Raffaele continuerà a essere invischiato nel ricatto di Lello, e si sentirà tremendamente in colpa nei confronti di Eugenio, che ripone totale fiducia in lui.

Infine, Niko temerà che Susanna gli nasconda qualcosa e avrà il sentore che possa tradirlo.

Spoiler di Un Posto al Sole per la settimana dal 27 giugno al 1° luglio 2022

Nelle puntate di Un Posto al sole fino al 1° luglio, Roberto sarà totalmente all'oscuro di quello che accadrà a Lara e non perderà tempo per dichiarare il suo amore a Marina.

La bella Giordano, però, fermerà Ferri ricordandogli che sta per diventare padre e che non è possibile avere una relazione con questa delicata situazione.

Ci sarà anche spazio per le vicende di Jimmy, che troverà altre divertenti idee per fare breccia nel cuore di Cristina. Lo stesso vale per Bianca, pronta a tutto pur di attirare l'attenzione di Antonello.

Occhio a Jimmy, che si troverà in grossi guai dopo essersi perso in quartiere poco raccomandabile e sconosciuto.

Un Posto al Sole, Lara perde il bambino?

Una terribile vicenda avrà come protagonista Lara, che troverà una copiosa macchia di sangue sulle lenzuola. Spaventata, correrà in ospedale per farsi visitare e con un grosso peso nel cuore.

Destabilizzata e nemmeno in grado di reggersi in piedi, Lara tornerà a casa di Ferri e si appresterà a fare il borsone, nascondendo le lenzuola.

Roberto non dovrà mai sapere quello che è successo: molto probabilmente, ha perso il bambino che portava in grembo.

Decisa a non perdere quello che ha ottenuto dopo tanta fatica, la povera Martinelli macchinerà un piano per tenersi stretto Ferri.

Niko e i dubbi su Susanna, anticipazioni Un Posto al Sole

Raffaele invita ancora una volta Eugenio e Viola per una cena, così da provare a rubare le informazioni richieste da Lello.

Intanto, Niko verrà a sapere che Susanna potrebbe avere a che fare nuovamente con Eugenio durante il suo tirocinio, dal momento che lavorerà al fianco di un suo collega.

Susanna in un primo momento si confiderà solo con Serena e Niko avrà il sentore che la sua bella fidanzata possa tradirlo di nuovo con Eugenio, come accadde in passato.

Dopo un lungo confronto con Niko, Susanna gli assicurerà che non c'è nulla da temere: tra lei ed Eugenio non esiste nulla se non stima reciproca.

Ricordiamo che Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì nel preserale di Rai 3 e che le puntate possono essere viste anche in replica su RaiPlay.