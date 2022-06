Nuove anticipazioni di Un posto al sole riguardano Lara, alle prese con una gravidanza difficile e i malumori di Roberto, che la sta ospitando nel suo lussuoso appartamento solo per dovere. Che cosa succederà alla povera Martinelli?

Gli ultimi spoiler Upas raccontano che Lara avrà una grossa perdita mentre è a letto, ma che nasconderà la cosa a Roberto, che si accorgerà della sua brutta cera. Una volta tornata dall'ospedale, prenderà una decisione sofferta e macchinerà un piano per non allontanarsi da Ferri.

Un Posto al Sole anticipazioni: Lara ha una perdita

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda a giugno, Lara continuerà a sentirsi stanca e spossata e le fitte non le lasceranno pace. Lo sa, è una gravidanza difficile, ma sa anche che farà di tutto per portarla a termine. Questo bambino è tutto per lei, oltre all'unica possibilità di far capitolare Roberto.

Le illusioni di Lara restano però tali, visto che Ferri ha in mente solo una donna e non è lei. Il suo nome è Marina, eterna rivale con la quale non ha nessuna possibilità di farcela, nemmeno ora che è incinta.

Ed ecco che il destino rema contro Martinelli un'altra volta. Dopo essersi sdraiata perché vessata dai dolori, Lara ha una grossa perdita e teme di aver perso il bambino.

Il quel momento entra Roberto.

La corsa in ospedale e la bugia a Roberto

Come rendono noto gli spoiler Upas, Lara corre in ospedale, ma non avvisa Ferri, che non si immagina nemmeno che cosa stia accadendo.

Una volta a casa, ecco che una disperata Martinelli nasconde le lenzuola sporche, con la speranza di non farle mai vedere alla cameriera che lavora a casa di Roberto.

Tutto deve rimanere segreto, specie in questo momento e dopo la notizia che ha ricevuto dai medici.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara perde il bambino?

Roberto non è a casa, è da Marina, alla quale confessa ancora una volta il suo amore. Riceve però una risposta negativa: diventerà padre e a casa sua c'è una donna che aspetta un figlio da lui, che cosa può pretendere?

Intanto, si consuma una tragedia.

Lara non riesce nemmeno a reggersi in piedi, è stravolta dopo la disperata corsa in ospedale. Nella sua stanza, prepara il borsone in fretta e furia, controllando che le lenzuola siano ben nascoste. Che cosa ha in mente di fare?

Una confusa Martinelli è nel panico. Deve mentire a Roberto, che non saprà mai quello che è successo. E che ne è del suo bambino? Ora ciò che è prioritario è mantenere i nervi saldi e non far capire a Ferri nulla. Ed ecco che Lara mette in atto un piano con estrema freddezza, un piano con l'obiettivo di non perdere Roberto, anche se consapevole di non poterlo avere mai al suo fianco, dato che ama un'altra.