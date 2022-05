Un posto al sole prosegue la propria messa in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3.

In queste ore sono stati rivelati degli interessanti retroscena in merito al triangolo amoroso che vede protagonisti Marina, Roberto e Lara. Nonostante la volontà di quest'ultima di portare avanti la gravidanza, Ferri resterà fermo nella sua decisione di non volere il bambino. A breve inoltre Marina tornerà da Londra e, superate le remore iniziali, si riavvicinerà a Roberto.

Upas, Roberto non vuole che nasca il bambino

Chiara Conti fa parte del cast di Un posto al sole ormai da due anni.

L'attrice interpreta il ruolo di Lara, una donna fredda e scaltra che si è rivelata essere un'abile manipolatrice. Lara ricorda un po' la prima versione di Marina ed in effetti con lei si è sviluppata una grande rivalità a causa dell'amore per Roberto.

La stessa Chiara Conti ha spiegato che, in questo triangolo, Lara risulta essere perdente in partenza, perché nonostante faccia di tutto per conquistare le attenzioni di Roberto, lui continua a non volerne sapere di lei. Il fatto che l'uomo abbia scoperto di aspettare un figlio da Lara non ha cambiato affatto le cose. Ferri infatti continua a preferirle Marina e farà di tutto per spingere la donna ad abortire.

Lara vuole lasciare Napoli

Chiara Conti ha confermato che la gravidanza di Lara era totalmente inaspettata.

Nessun piano quindi, come ipotizzato da alcuni fan sospettosi, ma una sorta di piccolo miracolo che ha messo in luce tutte le fragilità di questo personaggio.

Nelle prossime puntate la donna si arrenderà e deciderà di partire pur senza rinunciare al suo bambino. A quel punto però Roberto, in modo sorprendente, la fermerà e le chiederà di restare.

Lara sarà molto felice di questo cambiamento ma Ferri metterà in chiaro che le cose tra loro due non cambieranno. Nessuna relazione quindi, anzi l'uomo continuerà a inseguire Marina.

È di nuovo passione tra Ferri e Marina

Marina è partita per festeggiare il compleanno di Alice, ma la sua assenza durerà molto poco. Presto infatti la donna tornerà da Londra e a quel punto verrà confermato che Ferri vuole stare solo con lei.

Le anticipazioni sottolineano infatti che tra Roberto e Marina scatterà di nuovo la passione, portandoli a bollenti incontri ravvicinati. Lara ovviamente farà di tutto per impedire che i due tornino insieme.

Questo triangolo si preannuncia più complesso che mai. Va aggiunta inoltre una piccola curiosità: in questi giorni gli attori che danno il volto a Lara, Roberto e Marina sono stati avvistati a Procida. Sono dunque loro i protagonisti che trascorreranno una vacanza sulla celebre isola. Resta da capire come sia possibile che loro tre siano lì assieme nello stesso momento. Al momento non ci sono ancora tutte le risposte, ma c'è la certezza che questa storyline regalerà tantissime emozioni.