Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi da lunedì 27 giugno a venerdì 1° luglio ci saranno importanti novità che riguarderanno Raffaele, che sarà intenzionato a portare a compimento il suo piano, tentando di inserire la chiavetta usb dei camorristi nel portatile di Eugenio e per farlo inviterà con l’inganno Viola e Nicotera a pranzo.

Un posto al sole, trame al 1° luglio: Raffaele cede al ricatto dei camorristi

Raffaele è stato combattuto per giorni sul da farsi. Il portiere di Palazzo Palladini, infatti, ha subito minacce ed è stato picchiato dai membri del clan del boss Argento.

L’intento dei malavitosi è stato chiaro: i camorristi hanno chiesto a Giordano di scoprire chi ha incastrato il loro capo e ha permesso il suo arresto. Nei recenti episodi della soap partenopea, Argento è stato arrestato da Eugenio e dalla sua squadra grazie alla soffiata di Tregara. Pertanto Raffaele è stato preso di mira dai delinquenti che l’hanno ricattato, chiedendogli di capire chi ha aiutato Nicotera con le indagini. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Raffaele cederà al ricatto dei camorristi e farà di tutto per tentare di carpire le informazioni.

Un posto al sole, puntate al 1° luglio: Raffaele invita Eugenio e Viola a pranzo

Raffaele è sempre stato dedito alla famiglia e ha cercato di creare sempre un clima sereno in casa.

Purtroppo, però, nell’ultimo periodo, il portiere di Palazzo Palladini ha avuto l’umore a terra a causa delle minacce dei camorristi e l’unica persona con cui ha trovato sollievo e conforto è stata Elvira. La mamma di Samuel, infatti, è la sola persona a conoscere il segreto sul ricatto che ha subito Giordano. Negli episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino a venerdì 1° luglio, Raffaele ingannerà Viola ed Eugenio.

A tal proposito, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che i coniugi Nicotera verranno invitati a pranzo dal marito di Ornella. L'intento sarà quello di mettere le mani sul computer portatile di suo genero e riuscire a inserire la chiavetta usb nel pc del magistrato.

Un posto al sole, episodi al 1° luglio: Raffaele vuole inserire la chiavetta nel pc di Eugenio

Cosa accadrà durante il pranzo in famiglia? Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole non rivelano come finirà la vicenda. Infatti al momento non è chiaro se Raffaele riuscirà a inserire la chiavetta usb nel portatile di suo genero. Inoltre, attualmente, non è trapelato nessun indizio riguardo a qualcuno che potrebbe notare movimenti sospetti da parte di Giordano. Qualcuno in famiglia si accorgerà di quanto sta accadendo? Sarà il magistrato a cogliere il portiere con le mani nel sacco? Nei recenti episodi della soap partenopea, Raffaele è stato picchiato dai malavitosi. Inoltre anche il figlio di Giordano, Diego, ha subito ritorsioni da parte dei delinquenti.

Il barista del Caffè Vulcano, infatti, è stato speronato da Lello Valsano e un altro criminale. In quell'occasione il figlio del portiere non ha riportato gravi conseguenze e il marito di Ornella non aveva rivelato la verità ai suoi cari. Come proseguiranno le vicende? Non resta che attendere per scoprire se Raffaele e i suoi familiari riusciranno a salvarsi dal ricatto dei camorristi senza subire ritorsioni.