Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 27 giugno al 1 luglio 2022 delle puntate in onda su Rai 3 alle 20:45 e in replica su RaiPlay. Che cosa succederà nei prossimi episodi Upas? Gli spoiler si concentrano su Lara, che riceve delle notizie poco confortanti sulla sua gravidanza e non ha intenzione di condividerle con nessuno.

Nel frattempo, Roberto dichiara il suo amore a Marina che, invece, mantiene il solito atteggiamento freddo e distaccato. Ferri non sa che Lara sta vivendo un difficile momento e continua a pendere dalle labbra della donna che ama.

Occhio anche a Raffaele, deciso a rubare le informazioni contenute nel pc di Nicotera. Per riuscirci, organizza una cena con Viola ed Eugenio a casa sua, deciso a far finire l'incubo che sta vivendo.

Un posto al sole, settimana 27 giugno - 1 luglio 2022: il piano di Raffaele

Nelle nuove puntate di Un posto al sole al 1 luglio, Virginia prende una decisione importante, ma di cosa si tratta? Nel frattempo, Clara è sempre più preoccupata per l'esame orale di maturità ma trova sostegno in Alberto, che sembra davvero cambiato.

Niko è teso per Susanna, dato che potrebbe lavorare con un collega di Eugenio, invischiato nella pericolosa faccenda del clan Argento. Nel frattempo, Chiara ha ancora intenzione di fuggire all'estero e cerca l'aiuto di Nunzio.

Il piano di Raffaele ai danni di Eugenio

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, vedremo Bianca trovare una soluzione per farsi notare dal ragazzino per il quale si è presa una cotta, Antonello, e pare che stavolta faccia centro.

Riccardo capisce che Michele si è allontanato da lui, con il suo atteggiamento sprezzante; Rossella cerca di minimizzare la cosa, ma sa benissimo che suo padre non approva il riavvicinamento con Crovi, temendo l'ennesima delusione.

Raffaele organizza una cena a casa sua, invitando Eugenio e Viola. In questo modo, può avere facile accesso al computer di Nicotera e rubare le preziose informazioni da consegnare a Lello.

Anticipazioni Un posto al sole: Lara riceve notizie sulla sua gravidanza

Non sarà una settimana facile per Lara, dopo aver ricevuto dei preoccupanti aggiornamenti sulla sua gravidanza.

Temendo che Roberto possa allontanarsi da lei, nasconde quanto scoperto, preferendo vivere nell'angoscia da sola. Che cosa sta succedendo?

Infine, Niko capirà che tra Susanna ed Eugenio non c'è più alcuna questione irrisolta e si metterà l'animo in pace. Da non perdere la cena organizzata da Mariella per far conoscere meglio Espedito e Samuel, che riserverà sorprese e momenti alquanto imbarazzanti; il padre di Speranza si convincerà a lasciarla libera? Staremo a vedere.