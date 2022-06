Le puntate finali di Brave and Beautiful saranno ricche di colpi di scena. Suhan, dopo essere stata rapita da Riza, verrà liberata da Cesur e Tashin ma verrà colpita da un proiettile in testa. Finirà in coma e le sue condizioni saranno disperate. Cesur sarà chiamato a decidere se far abortire la moglie oppure no.

Riza rapisce Suhan: Cesur e Tashin riescono a liberarla

In Brave and Beautiful, le trame finali vedranno ancora protagonista lo psicopatico Riza. L'uomo non solo ucciderà Korhan, ma rapirà pure Suhan. La sua vendetta contro la famiglia Korludag non sarà ancora finita.

Il piano dell'antagonista della Serie TV turca, sarà quello di fuggire dalla Turchia proprio con Suhan. Nel frattempo terrà rinchiusa la donna in una casa abbandonata: la lascerà sola per qualche ora per andare a procurarsi i biglietti per lasciare il Paese.

Sarà in questo frangente che Suhan, nonostante sia legata con delle catene, riuscirà a chiedere aiuto ad un vicino, riuscendo a fare una telefonata a Cesur. Il marito e Tashin si precipiteranno sul luogo per liberarla, ma le cose non andranno proprio per il verso giusto. Riusciranno a liberarla, ma Suhan verrà colpita da un colpo di pistola alla testa. Le conseguenze saranno gravi, visto che la moglie di Cesur finirà in coma.

Un colpo di pistola colpisce Suhan in testa: la donna in coma, Cesur disperato

Il finale di stagione di Brave and Beautiful sarà al cardiopalma. Suhan, trasportata in ospedale, verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico: fortunatamente i medici riusciranno a rimuovere la pallottola ma la donna resterà in coma. Le sue condizioni saranno disperate e il primario dell'ospedale chiederà a Cesur il permesso per procedere con l'aborto.

In questo modo, secondo il medico, Suhan avrà più possibilità di sopravvivere. Ovviamente Cesur sarà disperato all'idea di poter perdere sua la moglie che il figlio, ma si rifiuterà di dare il consenso all'interruzione della gravidanza. Alemdaroğlu infatti, sarà convinto che solo il figlio potrà riportare in vita la sua amata Suhan.

Brave and Beautiful: il gran finale il 30 giugno su Canale 5

Per i telespettatori si preannunciano puntate finali molto avvincenti. In primis bisognerà capire se Suhan si risveglierà dal coma, in secondo luogo c'è da scoprire il destino di Riza. Lo psicopatico infatti, sarà ancora in fuga, ma non lo sarà ancora per molto. Dando uno sguardo al finale di stagione di Brave and Beautiful, Riza morirà insieme a Tashin.

Per assistere a tutto questo bisognerà attendere la messa in onda dell'ultimo episodio di Brave and Beautiful che, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, verrà trasmesso giovedì 30 giugno 2022 nel pomeriggio di Canale 5.