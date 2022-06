L'appuntamento con Un posto al sole è in programma dal 13 al 17 giugno 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. La soap opera dell'access prime time di Rai 3 non abbandonerà gli spettatori per tutto il periodo estivo. Le anticipazioni di lunedì 13 giugno rivelano che non mancheranno i colpi di scena.

Nunzio, ad esempio, dovrà fare i conti con una doccia gelata dopo che Chiara Petrone dovrà fargli una comunicazione spiazzante.

Spazio anche alle vicende di Virginia che, in questo nuovo appuntamento con la soap, finirà per rivelarsi infedele e traditrice.

Nunzio viene mollato da Chiara: anticipazioni Un posto al sole del 13 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Un posto al sole prevista per lunedì 13 giugno 2022, rivelano che dopo essere stata sollecitata da Katia, Chiara Petrone si renderà conto che è del tutto ingiusto chiedere a Nunzio di aspettarla durante il periodo in cui lei dovrà scontare la sua pena in carcere.

Per questo motivo, quindi, Chiara deciderà di avere un confronto diretto con il ragazzo e gli confesserà la sua decisione di voler mettere definitivamente una pietra sopra alla loro storia d'amore.

Di conseguenza, Nunzio finirà per essere mollato da Chiara: sarà la giovane Petrone a chiudere questa relazione che, già da un po' di tempo, mostrava segnali di cedimento.

Virginia infedele: finisce in intimità con Stefano

Occhi puntati anche su Stefano che, in questa nuova puntata della soap sarà protagonista di un nuovo accesissimo battibecco con suo fratello Riccardo.

E, come se non bastasse, Stefano si ritroverà coinvolto anche in una rissa con Nunzio: i due finiranno per prendersi a pugni.

Scosso da quanto è accaduto, Stefano deciderà di chiedere ospitalità a Virginia: tra i due si accenderà la fiamma della passione e si ritroveranno in intimità insieme.

In questo modo, quindi, Virginia finirà per tradire Riccardo proprio con suo fratello: avrà il coraggio di confessarglielo nelle prossime puntate di Un posto al sole previste dal 13 al 17 giugno su Rai 3?

Cerruti chiude con Sarti: anticipazioni Un posto al sole del 13 giugno

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione sentimentale di Virginia, le anticipazioni di lunedì 13 giugno rivelano che l'atteggiamento sospetto di Raffaele comincerà a destare non pochi dubbi agli occhi di Ornella e a quelli di Renato.

I due, infatti, si renderanno conto che c'è qualcosa che non va e che il portiere di Palazzo Palladini sta nascondendo qualcosa.

Per Cerruti, invece, arriverà il momento di chiudere definitivamente la storia d'amore con Sarti e riprendere in mano le redini della sua vita.