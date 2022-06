Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 27 giugno a venerdì 1° luglio, confermano che Lara non se la passerà affatto bene. La donna sarà preoccupata per il destino del bambino e non saprà se rivelare o meno un'informazione sul piccolo che porta in grembo. Nel frattempo Roberto Ferri sembrerà essere interessato solo a Marina.

Dopo aver scoperto di dover effettuare il tirocinio con un collega di Eugenio, Susanna sarà preoccupata per le implicazioni che questa novità potrebbe avere sul suo rapporto con Niko.

L'aiuto che Alberto offrirà a Clara per il suo esame di maturità, finirà per riavvicinare i due.

Un posto al sole, anticipazioni dal 27 giugno al 1° luglio: Lara angosciata per il bambino

Lara (Chiara Conti) sarà sempre più angosciata per il destino del bambino che porta in grembo. Purtroppo le anticipazioni non svelano molti dettagli, ma rivelano un interessante indizio. A quanto pare la donna scoprirà qualcosa sul piccolo, che però preferirà tenere per sé. Difficile capire di cosa possa trattarsi. Davvero il bambino non è di Roberto? O forse ha qualche problema congenito? Ovviamente le preoccupazioni potrebbero essere anche di altra natura, ma bisognerà attendere per scoprire qualche dettaglio in più.

Nel frattempo Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà preso da altro e deciderà di dichiarare il suo amore a Marina (Nina Soldano), lasciando la donna molto confusa.

Un posto al sole, trame 27 giugno - 1° luglio: Alberto e Clara si riavvicinano

Nei prossimi episodi di Upas, Alberto (Maurizio Aiello) si impegnerà molto per aiutare Clara (Imma Pirone) a sostenere l’esame orale della maturità.

L'aiuto sincero che l'uomo offrirà alla sua ex verrà molto apprezzato dalla ragazza, che però sarà preoccupata da una questione ben più grave,

Le anticipazioni confermano, infatti, che la donna non saprà ancora se aprire la lettera ricevuta da suo padre dal carcere.

Susanna lavorerà con un collega di Eugenio

Susanna (Agnese Lorenzini) scoprirà di dover effettuare il tirocinio di magistrato con un collega di Eugenio (Paolo Romano).

Questo, gioco forza, significherebbe dover interagire anche con il magistrato Nicotera e di conseguenza metterà la ragazza in crisi. Picardi, preoccupata per la reazione di Niko (Luca Turco), inizialmente si confiderà con Serena (Miriam Candurro).

In seguito l'avvocatessa dirà la verità anche al suo ragazzo, che resterà un po' angosciato dalla notizia. In seguito, però, l'avvocato Poggi avrà modo di scoprire che non c'è nulla di cui preoccuparsi, dal momento che le vecchie tensioni tra Susanna ed Eugenio sono ormai superate.