Ascolti alle stelle per Una vita, la soap opera all'ultima stagione in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio dal lunedì alla domenica. Le anticipazioni delle nuove puntate promettono grandi colpi di scena, in primis per quanto riguarda la strana coppia formata da Aurelio e Genoveva.

Genoveva sta facendo di tutto per intromettersi negli affari di Quesada e questo comportamento non sta facendo altro che farlo indispettire. Sappiamo che i due non si sono sposati per amore, ma per la sete di vendetta ai danni dei vicini. Questo legame fatto di odio porterà entrambi alla rovina.

Una Vita, trame delle nuove puntate: Aurelio stanco di Genoveva

Negli episodi settimanali di Una Vita, Valeria scopre il passato buio di David. I due si troveranno ben presto nei guai, una volta che Salmeron verrà a sapere tutta la verità su Rodrigo.

Valeria e David si scambieranno un lungo bacio e, dopo aver passato una notte insieme per la prima volta, decideranno di scappare insieme e lasciare per sempre Acacias 38.

Le intromissioni di Genoveva, che ha assunto persino un investigatore privato per scoprire che cosa nascondessero Valeria e David, non piaceranno a Quesada, che inizierà a essere davvero stanco di questo comportamento irritante.

Anticipazioni Una Vita: Marcelo deve uccidere Genoveva

E così, nelle nuove puntate della soap, Aurelio passerà dalle parole ai fatti. Visto lo stretto rapporto di fiducia e stima che lo lega a Marcelo, lo convocherà per chiedergli qualcosa che lo spiazzerà.

Ebbene, Aurelio, senza mezzi termini, ordinerà al fidato Marcelo di avvelenare Genoveva facendole assumere delle tisane.

In questo modo, non si accorgerà di nulla ma nel frattempo su avvicinerà inesorabilmente alla morte.

Il tutto dovrà avvenire mentre Quesada è in viaggio per lavoro, così da allontanare ogni sospetto dalla sua persona. Marcelo eseguirà senza fiatare questo ordine? Nel frattempo, Genoveva continuerà a tramare contro Valeria, ignara del pericolo che sta correndo.

Genoveva muore? Trame finali Una Vita

A quanto pare, Marcelo sarà molto titubante una volta ascoltato l'ordine del suo padrone Aurelio. Ironia del destino, nelle puntate finali di Una Vita, Genoveva muore. A ucciderla, non sarà però una tisana avvelenata.

L'esistenza di Salmeron verrà sconvolta dall'arrivo della figlia Gabriela, tenuta nascosta per anni. La giovane arriverà ad Acacias con l'unico intento di uccidere la madre, vendicandosi per l'abbandono subito in tenera età.

L'obiettivo di Gabriela verrà raggiunto in pieno, dato che nelle puntate finali della soap Genoveva morirà senza aver nemmeno realizzato il suo ultimo desiderio, ovvero il perdono di Felipe.