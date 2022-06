Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Una vita in programma dal 12 al 18 giugno su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Genoveva Salmeron tenterà di sedurre David Exposito. Guillermo, invece, respingerà la corte di Casilda Escolano.

Anticipazioni Una vita dal 18 giugno: Genoveva cerca di sedurre David

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate in onda da lunedì 12 a sabato 18 giugno, rivelano che Genoveva (Clara Garrido) tempesterà di domande David durante una cena in casa Quesada. Una volta sola, la dark lady confiderà al marito di avere dei sospetti, pertanto avrà intenzione di assumere un ruolo centrale nei loro affari.

Fabiana, intanto, accompagnerà Marina in bottega da Lolita. Aurelio crederà di aver placato la curiosità della moglie e per questo permetterà a David di lavorare come agente di borsa. Tuttavia Genoveva continuerà ad indagare, tanto da cercare di sedurre il falso marito di Valeria.

Intanto i vicini di Acacias 38 si recheranno in piazza per partecipare a un evento in onore di Antonito (Alvaro Quintana), defunto cinque anni prima nell'attentato anarchico. Purtroppo Ramon disapproverà l'iniziativa e rifiuterà di parteciparvi.

Guillermo non è interessato a Casilda

Nelle puntate 12-18 giugno di Una vita, Marina accetterà di aiutare Lolita, la quale intanto riceverà una missiva dal partito conservatore.

Felipe, intanto, continuerà a lamentarsi di Prudencio, mentre Liberto penserà di chiedere un prestito per procedere con alcuni lavori di ristrutturazione della sua abitazione.

Guillermo, invece, dirà a Casilda di essere interessato ad Azucena e non a lei. Nonostante il rifiuto, la domestica accetterà di aiutarlo a conquistare la figlia di Hortensia.

David respingerà le avance di Genoveva, mentre Ramon e Lolita continueranno a litigare per la cerimonia di inaugurazione della piazza in onore di Antonito.

Aurelio tenta di conquistare Valeria

Un agente immobiliare farà una proposta d'acquisto per la pensione di Fabiana. Liberto, intanto, annuncerà a Rosina di aver chiesto un aiuto economico alla propria famiglia.

Servante chiederà ad Alodia 100 peseta in cambio di un clavicordo.

Allo stesso tempo Aurelio tenterà di conquistare Valeria, ma l'arrivo di David la salverà. Marina cercherà una nuova infermiera per Felipe, mentre Marcelo proverà a stringere un legame con Luzdivina durante la preparazione di alcuni dolci. Aurelio confiderà a Valeria di averle procurato un pianoforte di qualità per la sua esibizione. Infine Genoveva scoprirà le lettere per Rodrigo, mai spedite, nascoste nello scrittorio del marito.