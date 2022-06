Prosegue la messa in onda televisiva della soap opera Una vita. Le trame spagnole delle nuove puntate, in programma a breve su Canale 5, raccontano che Rodrigo Lluch arriverà ad Acacias 38 grazie all'intervento di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) per mettere i bastoni tra le ruote alla nascente storia d'amore tra Valeria Cardenas e il suo finto marito David Exposito (Aleix Rengel Meca).

Una vita, anticipazioni: Valeria non è davvero sposata con David

Le anticipazioni di Una vita rivelano che Valeria riceverà una sorpresa nelle prossime puntate italiane.

Tutto prenderà il via quando Rodrigo scomparirà dopo aver incendiato il laboratorio dove Aurelio ha intenzione di creare un gas nocivo per diventare ricco. Il messicano, a questo punto, farà credere alla pianista che il suo vero marito sia fuggito in quanto aggredito da alcuni brutti ceffi, intenzionati a fargli del male.

Di conseguenza Quesada convincerà Cardenas a fingersi sposata con David, nell'attesa di ricongiungersi con il vero marito. La situazione, tuttavia, sfuggirà ben presto di mano al fratello di Natalia.

La pianista inizia una storia d'amore con David

Nelle puntate già andate in onda in Spagna di Una vita, Valeria scoprirà molto presto i tranelli di Aurelio (Carlos de Austria), tanto da perdere la fiducia in lui.

A tal proposito, la pianista inizierà una storia d'amore con David, nonostante sia divorata dai sensi di colpa nei confronti di Rodrigo. Nel frattempo il fratello di Natalia farà di tutto pur di rintracciare quest'ultimo, in quanto è l'unico a conoscenza della formula del gas mortale.

A questo punto Genoveva si inserirà nella difficile vicenda, tanto da assoldare un investigatore privato per scoprire il posto in cui si nasconde Rodrigo.

Ben presto, Cuevas scoprirà che Lluc si nasconde in una cittadina tedesca, tanto che Genoveva gli ordinerà di prelevarlo e di portarlo ad Acacias costi quel che costi.

Anticipazioni di Una Vita, Rodrigo arriva nel quartiere grazie a Genoveva

A questo punto Rodrigo (Gonzalo Ramos) farà il suo arrivo nel ricco quartiere, dove Genoveva (Clara Garrido) gli tenderà una brutta sorpresa.

Il chimico, infatti, assisterà a un bacio tra sua moglie Valeria e David. In questo modo la darklady vorrà dimostrare a Lluch che la pianista si è già rifatta una vita senza di lui. Infine Salmeron proporrà all'uomo un accordo per tentare di salvare le sue nozze.