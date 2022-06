Tempo di rivelazioni nel corso delle prossime puntate di Beautiful, la popolare soap opera in onda da oltre trent'anni su Canale 5. Le trame americane in programma nel 2023 in Italia rivelano che Quinn Fuller (Rena Sofer) reagirà male quando scoprirà che suo marito Eric Forrester ha una relazione extraconiugale con Donna Logan dopo averli colti in flagrante.

Beautiful: Quinn confida a Wyatt di provare attrazione per Carter

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse a giugno sulla Cbs raccontano che Carter deciderà di compiere il grande passo.

L'avvocato, infatti, chiederà a Paris di diventare sua moglie, regalandole un anello di fidanzamento. La proposta di nozze riceverà la risposta affermativa da parte della sorella di Zoe, che apparirà al settimo cielo. Un momento felice, che tuttavia avrà vita breve visto che la madre Grace non apparirà per nulla felice che sua figlia sposi Walton.

Nel frattempo, Quinn avrà un momento emozionante con suo figlio. In questo frangente, la donna confiderà a Wyatt di provare una fortissima attrazione per Carter nonostante sia sposata con Eric. Non contenta, Fuller informerà il suo primogenito di essere in ansia per l'avvocato in quanto crede che stia facendo un grosso errore sposando Paris.

Eric pronto a porre fine alle sue nozze

Nelle puntate americane di Beautiful trasmesse nel 2023 sui teleschermi italiani, Eric farà luce nei propri sentimenti, arrivando a prendere una decisione sul futuro delle sue nozze. Ed ecco, che il padre di Ridge (Thorsten Kaye) confesserà a Donna di aver scelto di porre fine alla storia d'amore con Quinn in quanto vuole trascorrere il resto della sua vita con lei.

Una novità, che ovviamente sarà recepita con gioia dalla sorella di Brooke (Katherine Kelly Lang), decisa ad uscire allo scoperto con il suo amante.

Fuller sorprende suo marito in atteggiamenti compromettenti con Donna

Nel frattempo, Quinn apparirà in ansia per la salute del marito quando noterà che il suo battito cardiaco è accelerato dopo aver controllato il dispositivo posto all'interno del suo anello.

La donna, a questo punto, si recherà al club insieme a Bridget (Ashley Jones), credendo di trovare Eric (John McCook) intento a fare esercizio fisico. Purtroppo, la Fuller andrà incontro ad un'amara sorpresa. La madre di Wyatt sorprenderà il signor Forrester in atteggiamenti compromettenti con Donna (Jennifer Gareis).

Una scena, che farà arrabbiare tantissimo Quinn, la quale si sentirà presa in giro e disgustata dalle bugie raccontate finora dal marito mentre lei cercava di recuperare il loro rapporto entrato in crisi.