Continua la programmazione di Un altro domani, la nuova soap spagnola di Canale 5, trasmessa dal lunedì al venerdì alle 14:45. La messa in onda sarà la stessa anche nella settimana dal 27 giugno al 1° luglio 2022, tranne quest'ultimo appuntamento che, eccezionalmente, sarà doppio. Quanto alle anticipazioni, nelle puntate del 30 giugno e del 1° luglio il pubblico vedrà - nel presente - Julia gettarsi in un nuova sfida lavorativa, alle prese con una svolta che la porterà ad essere indipendente dalla madre. Nella trama del passato, invece, i telespettatori vedranno Carmen subire la corte di Victor, mentre cerca di recuperare il rapporto con Kiros.

Anticipazioni Un altro domani 30 giugno: Julia vuole riavviare l'ebanisteria di Carmen

Nella puntata di Un altro domani di giovedì 30 giugno 2022 - nel presente - Julia è piena di dubbi sul suo futuro, anche se Tirso la spronerà a non abbattersi. Il desiderio della giovane è guadagnarsi da vivere senza dipendere dalla madre, perciò deciderà di riavviare la vecchia ebanisteria della nonna. Stando alle anticipazioni, per iniziare la nuova attività, però, avrà bisogno di chiedere un prestito. Nel passato: Carmen cercherà di riottenere la fiducia dei lavoratori, ma non sarà facile, specialmente dopo la morte di Dayo. Lo stesso Kiros continuerà a ritenerla responsabile del tragico avvenimento. La ragazza, allora, chiederà un aiuto al padre Francisco.

Julia chiede un prestito: Un altro domani puntata 1° luglio (alle 14:45)

Venerdì 1°luglio verranno trasmesse su Canale 5 due puntate di Un altro domani a partire dalle 14:45. La prima vedrà (nel presente) Julia alle prese con la richiesta del prestito. La ragazza si troverà in difficoltà quando Fernando le dirà che la banca non le concederà il prestito.

Stando alle anticipazioni, Sergio e Diana si offriranno di aiutarla, ma riceveranno un rifiuto. Alla fine, tuttavia, la giovane deciderà di accettare l’aiuto della madre. Nel frattempo, la situazione tra Roberto, Maria e Cloe si complicherà quando quest'ultima capirà che l'amica è innamorata di lei. Nel passato: Ventura si farà aiutare da Patricia per scoprire l'identità dell'amante della moglie.

I sospetti della donna cadranno su un collega della bibliotecaria. Il ricco uomo d'affari deciderà di farlo picchiare. Intanto, dopo un malore improvviso di Francisco, la figlia Carmen cercherà di attenuare i suoi comportamenti battaglieri e inizierà a frequentare Victor.

Un altro domani, puntata 1° luglio (alle 15:49): Carmen infastidita dagli atteggiamenti di Victor

Nel presente: grazie al prestito della madre, Julia inizierà a sistemare la vecchia ebanisteria della nonna. Non tutto, però, andrà nel verso giusto. I macchinari non funzioneranno e sarà necessario investire altro denaro per dare impulso all' attività. Nel passato: Carmen inizierà a non apprezzare i comportamenti di Victor che vuole dalla ragazza qualcosa in più della semplice amicizia.

Perciò, da una parte dovrà gestire il rapporto con il giovane rampollo de Guevara, dall'altra dovrà recuperare il legame con Kiros, il quale continua a dubitare di lei. Nel frattempo, Francisco si troverà in serie difficoltà economiche e dovrà prendere una drastica decisione.