Neppure il tempo di assistere all'ultima puntata stagionale di Uomini e donne, che sul web già circolano le prime ipotesi sui tronisti che animeranno la prossima edizione. Secondo ai rumor che impazzano su siti e riviste di gossip, Maria De Filippi avrebbe già individuato un possibile futuro protagonista del suo dating-show: Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, sarebbe in cima alla lista dei desideri della conduttrice per il cast 2022/2023.

Aggiornamenti sui futuri protagonisti di Uomini e Donne

Si è da poco conclusa l'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne: mercoledì 1° giugno, infatti, è stata trasmessa su Canale 5 l'ultima puntata prima della pausa estiva che il format si concede ogni anno in questo periodo.

Dopo aver assistito alla scelta di Veronica Rimondi, i telespettatori hanno cominciato a chiedersi cosa accadrà a settembre, ovvero quando riprenderanno le registrazioni del popolare dating-show.

In rete già circolano i nomi dei primi candidati alla poltrona rossa, ovvero i futuri protagonisti del Trono Classico. Un'indiscrezione che sta prendendo piede in questi giorni è quella che coinvolge un personaggio molto amato dell'Isola dei Famosi, un ragazzo che secondo i rumor sarebbe entrato nelle "mire" di Maria De Filippi.

La presentatrice Mediaset, infatti, starebbe seriamente pensando di inserire nel cast della prossima stagione il figlio maggiore di Carmen Di Pietro, il naufrago che si è ritirato dal reality di Canale 5 per motivi di studio.

Alessandro Iannoni, dunque, sarebbe uno dei possibili nuovi tronisti di U&D. Se nel corso delle vacanze non dovesse trovare l'amore, il giovane potrebbe accettare di mettersi in gioco nel programma pomeridiano che ha come obiettivo quello di far incontrare l'anima gemella ai propri protagonisti.

Tanti ex corteggiatori di Uomini e Donne in lizza

Quello di Alessandro Iannoni non è l'unico nome che sta circolando per il cast del Trono Classico 2022/2023. Mercoledì 1° giugno, i telespettatori hanno aggiunto alla lista dei possibili nuovi tronisti il ragazzo che Veronica Rimondi non ha scelto.

Andrea Della Cioppa, infatti, è apprezzatissimo sia dal pubblico che dagli opinionisti di Uomini e Donne, quindi non è da escludere che dopo l'estate possa avere la possibilità di riscattarsi in un ruolo per lui inedito.

Anche il corteggiatore che Andrea Nicole Conte ha rifiutato mesi fa, Alessandro Verdolini, è stato inserito nell'elenco di chi potrebbe accomodarsi sulla poltrona rossa a settembre. Il giovane è piaciuto tanto sia ai fan del dating-show che agli addetti ai lavori, quindi il suo futuro potrebbe essere ancora in televisione.

Altre indiscrezioni su Uomini e Donne

Qualora il meccanismo di Uomini e Donne dovesse rimanere invariato nella prossima stagione, saranno almeno tre i nuovi tronisti che Maria De Filippi presenterà al pubblico.

Sul fronte femminile, al momento sono principalmente due i nomi che si stanno facendo strada per questo ambito ruolo.

Lilli Pugliese ha conquistato tutti con la reazione pacata e comprensiva che ha avuto al "no" di Luca Salatino: in molti, infatti, ora chiedono che alla corteggiatrice sia data un'altra chance, esattamente come è stato fatto con il romano lo scorso inverno.

Un'altra candidata al cast 2022/2023 del dating-show, è Federica Aversano, ovvero la giovane che Matteo Ranieri non ha scelto pochi mesi fa. La napoletana è finita spesso al centro dell'attenzione mediatica dopo il suo addio alla trasmissione: sono ben due, infatti, i cavalieri del Trono Over che hanno ammesso di provare un interesse nei suoi confronti, e si tratta degli ex di Ida Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri.