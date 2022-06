Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Salvo alcune lievi modifiche, tale programmazione resterà attiva anche in estate. Proprio in questi giorni la Rai ha infatti definito i palinsesti estivi per il periodo relativo a giugno/settembre 2022.

Upas ovviamente resta confermatissimo ma, come successo anche negli ultimi anni, la soap andrà in pausa per due settimane, per la precisione dal 15 al 26 agosto 2022. I fan del daily drama partenopeo potranno quindi godersi le puntate anche nei mesi più caldi. Ma cosa andrà in onda prima di Un posto al sole?

Quale programma lo sostituirà durante la pausa? A seguire l'analisi sulla programmazione estiva di Rai 3 nell'access prime time.

Un posto al sole si ferma giovedì 9 giugno

Giovedì 9 giugno Un posto al sole non andrà in onda per lasciare spazio al Golden Gala di atletica Pietro Mennea. Tale puntata andrà recuperata, ma al momento non sono state ancora fornite date ufficiali in merito alla messa in onda del doppio episodio. Questa pausa, momentanea, però non c'entra nulla però con lo stop che avverrà invece nel mese di agosto.

Upas va in pausa per due settimane in estate

Il palinsesto Rai relativo all'estate del 2022 conferma che Un posto al sole andrà regolarmente in onda dal lunedì al venerdì, salvo prendersi una pausa di due settimane dal 15 al 26 agosto 2022.

Uno stop breve e più che accettabile per la soap opera partenopea, a differenza di quanto avvenuto con Il Paradiso delle signore, fermo ai box per alcuni mesi.

Le puntate andranno regolarmente in onda fino a venerdì 12 agosto, giorno in cui Un posto al sole andrà ufficialmente in ferie. La pausa sarà però brevissima e la programmazione regolare ricomincerà infatti già a partire da lunedì 29 agosto.

Upas cede il suo slot nel mese di agosto

Cosa andrà in onda prima di Un posto al sole? Fino a venerdì 10 giugno continuerà la programmazione di La Gioia della Musica condotto da Corrado Augias. Da lunedì 13 giugno fino a venerdì 8 luglio ci sarà un cambiamento e a precedere Un posto al sole ci sarà Generazione Bellezza. Dall'11 al 29 luglio spazio, invece, al programma Il Borgo dei borghi.

Per finire dal 1° agosto al 2 settembre lo slot prima di Upas sarà occupato da Viaggio in Italia. Nessuna novità invece per le date successive, si dovrà quindi attendere per capire se il programma di Geppi Cucciari verrà riconfermato.

Ma quale programma sostituirà Un posto al sole a partire da lunedì 15 agosto? Al suo posto da lunedì 15 a venerdì 26 agosto 2022 verrà mandato in onda I mestieri di Mirko, guida ai mestieri che hanno reso l'Italia il paese della grande tradizione artigianale.