Da settembre prende il via la nuova edizione di Uomini e donne 2022/2023. La popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda dopo la consueta pausa estiva e tornerà a tener compagnia ai quasi tre milioni di spettatori che passano il pomeriggio in compagnia delle dame e dei cavalieri del trono over e classico.

E, in queste ore, emergono già i primi retroscena su chi prenderà parte a questa nuova edizione del programma di Canale 5. Tra i ritorni in scena, spiccherebbe quello di Ida Platano, la dama siciliana che quest'anno ha tenuto banco con le tormentate vicende sentimentali che l'hanno vista protagonista con Riccardo Guarnieri.

I primi retroscena su Uomini e donne: chi ci sarà nella nuova edizione?

Nel dettaglio, la messa in onda di Uomini e donne è confermatissima su Canale 5 nella fascia oraria del primo pomeriggio.

Da metà settembre, infatti, Maria De Filippi tornerà in onda con la nuova edizione del suo fortunatissimo dating show, che prenderà il posto della soap opera Un altro domani, lanciata questa estate proprio al posto del programma dei sentimenti Mediaset.

Intanto, però, non mancano i primi retroscena su chi ci sarà nel cast di questa nuova edizione di U&D: in un primo momento, infatti, si era parlato di un possibile addio della dama torinese Gemma Galgani ma, a quanto pare, non dovrebbe essere così.

Gemma verso la riconferma nella nuova edizione di U&D

Nel corso dell'ultima edizione in onda su Canale 5, Gemma è stata messa un po' in disparte: la dama non ha avuto più la totale centralità nelle dinamiche dello show, dove ad avere la meglio è stata la sua amica Ida Platano, diventata un po' la nuova vera protagonista dello show (con tanto di intervista esclusiva a Verissimo).

Si era così vociferato che, in vista della nuova edizione di settembre, Maria De Filippi potesse allontanare definitivamente Gemma dal suo show ma, a quanto pare, non sarà davvero così.

Gemma, infatti, dovrebbe tornare nello studio di Uomini e donne 2022/2023 e quindi rimettersi in gioco per cercare ancora la sua anima gemella e sperare che, almeno questa volta, possa essere davvero la volta buona per voltare pagina definitivamente.

Ida Platano resta a Uomini e donne 2022/2023

Tra i ritorni previsti a Uomini e donne, inoltre, spicca anche quello di Ida Platano. Secondo quanto riportato dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Maria De Filippi potrebbe concedere una seconda chance alla dama siciliana e al suo ex Riccardo Guarnieri.

Lo scopo sarebbe quello di farli riappacificare e provare a far tornare il sereno dopo che, nell'ultima edizione, hanno scelto di dirsi addio nonostante il forte sentimento che ancora li coinvolge e li unisce.