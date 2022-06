Grande paura per Veronica Ursida. L’ex dama di Uomini e donne è stata portata d’urgenza in ospedale in ambulanza, in seguito ad uno svenimento. Nella serata di mercoledì 8 giugno, l’influencer romana si è sentita male ed ha iniziato ad avere delle fitte sul ventre. Durante gli accertamenti, i medici hanno diagnosticato un problema alle ovaie e l’ex protagonista del dating show dovrà fare un intervento chirurgico.

Uomini e Donne: il racconto di Veronica Ursida in seguito allo svenimento

Veronica Ursida ha trascorso momenti di paura nelle ultime ore.

L’ex dama di Uomini e Donne ha fatto spaventare i suoi follower, che la seguono su Instagram, mostrando uno scatto, mentre indossava un braccialetto di un ospedale romano. Veronica, a corredo della fotografia, ha aggiunto le seguenti parole: "E stasera pronto soccorso per me! Altro che evento". Nella notte di giovedì 9 giugno, l’ex single della trasmissione di Maria De Filippi è rientrata a casa ed ha avvertito i suoi fan, che avrebbe spiegato, in seguito, nel dettaglio, cosa le è accaduto.

Uomini e Donne: i sintomi di Veronica Ursida

Veronica Ursida ha rincuorato i suoi follower, pubblicando un messaggio nelle sue storie Instagram, affermando: ''Bellezze, sto meglio! Sono a casa, sono tornata stanotte.

Più tardi vi racconto cosa è accaduto appena sono un pochino più in forze, promesso". In seguito, l’ex dama di Uomini e Donne ha ringraziato le persone che la seguono sui social, per averle mandato parole di conforto. In seguito, Ursida ha spiegato nel dettaglio cosa le è successo, rivelando: ''Ieri sera sono stata portata con l’ambulanza in ospedale.

La prima volta nella mia vita''. Veronica ha poi confidato: ''Ho avuto un forte dolore che partiva dall’ombelico, fino all’altezza delle ovaie''. Purtroppo, la situazione non migliorava, al punto che l’influencer romana ha avuto anche problemi allo stomaco, dolori alle gambe ed è svenuta.

Veronica Ursida deve operarsi: le parole dell’ex dama di Uomini e Donne

Veronica Ursida ha poi rivelato di essersi spaventata per quanto le è accaduto, ma è riuscita a scoprire, attraverso gli accertamenti, cosa le ha causato i dolori e i problemi che l'hanno portata a recarsi in ospedale. A tal proposito, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha dichiarato: ''Adesso so che devo assolutamente operarmi. Devo rimuovere delle cose, perché ho dei fibromi alle ovaie''. Veronica ha affermato di volersi rimettere in forze, per stare vicina a suo figlio Francesco, alle prese con gli esami di terza media. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Veronica Ursida.