Gemma Galgani finisce nel mirino dell'ex dama Angela Iorio, protagonista di Uomini e donne trono over. E' stata proprio la signora che, in una recente intervista a PiùDonna, ha svelato un po' di retroscena sul conto della storica dama torinese, che continua a essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione di Maria De Filippi.

Angela non si è fatta problemi a puntare il dito contro il programma, la conduttrice stessa e poi si è concentrata su Gemma, accusandola di essere una persona cattiva.

Angela Iorio 'spara a zero' su Uomini e donne, De Filippi e Gemma

Nel dettaglio l'esperienza di Angela a Uomini e donne si è conclusa circa tre anni fa, quando uscì di scena dal cast della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

A distanza di tempo, però, Angela ha voluto togliersi un po' di sassolini dalle scarpe e lo ha fatto rilasciando una intervista al vetriolo contro il programma e i vari personaggi che lo popolano.

La dama non si è fatta problemi ad attaccare anche Maria De Filippi, sostenendo che durante il suo percorso in trasmissione avrebbe fatto finta di non capirla.

Parlando di Gemma Galgani, invece, ha svelato che in un primo momento lei sarebbe stata una delle poche persone in studio che la difendeva dai vari attacchi.

Tuttavia, sempre secondo quanto riportato da Angela, tali scene non sarebbero mai state trasmesse in tv, perché tagliate e quindi "censurate" dalla messa in onda su Canale 5.

Il retroscena su Gemma Galgani

Col passare del tempo, però, il rapporto tra Gemma e Angela si è deteriorato e le due dame si sono ritrovate ai ferri corti in studio.

Il motivo? Secondo quanto riportato dall'ex dama del trono over, Gemma si sarebbe ingelosita perché uno dei cavalieri che aveva partecipato al programma per conoscerla, decise di regalarle una crociera.

Un gesto che Gemma non avrebbe gradito per nulla, al punto da impedire a questo cavaliere di fare questo regalo alla sua "nemica".

"Quella cattiva di Gemma andò da lui e gliela fece negare: non me l'ha data più" ha dichiarato Angela, che non si è fatta problemi a puntare il dito contro la dama torinese.

'Senza trucco spaventosa' sbotta Angela contro Gemma

"È molto cattiva" ha aggiunto ancora Angelam lasciandosi andare a questo retroscena su Gemma, alla luce di come l'ha conosciuta nello studio del dating show di Canale 5.

Ma non è finita qui, perché l'ex dama Angela si è lasciata andare anche a una serie di offese nei confronti della dama torinese, attaccandola e criticandola per il suo aspetto fisico.

"Gemma è alta e magra, ma se la vedi da vicino senza trucco ti spaventi", ha dichiarato Angela. La dama torinese replicherà?