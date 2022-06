Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che sarà trasmessa venerdì 17 giugno svelano nuovi colpi di scena. Raffaele, alle prese con i dubbi della sua drammatica situazione, non prenderà ancora una decisione definitiva riguardo al ricatto di Valsano. Tuttavia, quest'ultimo non vedendo ancora accolta la sua richiesta, passerà ai fatti per fare in modo che Giordano lo assecondi. A pagarne le conseguenze sarà Diego, il quale subirà un incidente non certo casuale.

Lara, intanto, ne approfitterà del suo stato di gravidanza per avvicinarsi a Roberto. Ferri, però, nonostante la convivenza con Martinelli, non farà altro che pensare a Marina.

Upas, puntata 17 giugno: il giovane Giordano vittima di un incidente

Le anticipazioni della puntata di Upas del 17 giugno preannunciano importanti novità per quanto riguarda Raffaele. Quest'ultimo, dopo aver subite le terribili minacce di Valsano, non riuscirà a vivere serenamente. Tuttavia, nonostante la paura, non se la sentirà di tradire la fiducia di suo genero. I camorristi, però, notando che Giordano non ha dato ancora una risposta alle loro richeste, torneranno a far sentire la loro "presenza". Diego sarà vittima di un piccolo incidente, che potrebbe sembrare casuale, ma a quanto pare sarà un avvertimento da parte di Valsano.

Raffaele, dinanzi a questo terribile spavento, capirà che è giunto il momento di prenderà una decisione.

Upas, anticipazioni 17/6: Ferri pensa ancora a Marina

Stando alle anticipazioni di Upas della puntata del 17 giugno, Lara penserà di sfruttare la sua gravidanza per rafforzare il suo rapporto con Ferri. La donna continua ad illudersi che prima o poi il manager possa realmente innamorarsi di lei, dimenticando definitivamente Marina.

Roberto, però, nonostante la convivenza con la madre di suo figlio, non riuscirà a smettere di pensare alla sua storica compagna. Quest'ultima, però, non sembrerà intenzionata a perdonare Ferri, tanto più dopo la scoperta che Lara vive a casa Ferri.

Upas, trama del 17 giugno: Chiara propone a Filippo di diventare amministratore delegato

Nel corso della puntata di Upas che andrà in onda il 17 giugno, arriverà una buona notizia per Filippo. Chiara, nonostante il passato burrascoso con Ferri, si fida molto del primogenito di Roberto. La stima professionale sarà tanto grande da portare la giovane Petrone a fare una proposta importante a Filippo. Chiara vorrebbe che Sartori diventi il nuovo amministratore delegato del Gruppo Petrone. Filippo sarà onorato da questa proposta, tuttavia preferirà prima discuterne con Serena, valutando i pro e i contro.